Gli auguri di Bonaccini all'Emilia-Romagna: "E' una bella fortuna amministrare questo territorio" | VIDEO

Il presidente ricorda il difficile 2023, ma non ha dubbi: "Ci risolleveremo"

"Non ho dubbi che ci risolleveremo, come ci siamo risollevati doo il terremoto del 2012". Ne è certo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha affidato ai social i suoi auguri per il nuovo anno: ""E' la forza di questa straordinaria terra".

Quello che si è appena concluso "è stato particolarmente difficile" per l'alluvione di maggio "4 miliardi e mezzo di metri cubi di acqua scaricati in poche ore, evento mai registrato nella storia, con 9 miliardi e mezzo di danni e che hanno provocato 15 vittime, unica cosa irrecuperabile", ricorda Bonaccini.

"E' una bella fortuna amministrare un territorio così - dice il presidente agli sgoccioli del suo secondo mandato - auguro a chi ha perduto il lavoro di tornare a lavorare, perchè il lavoro è una delle prime forme di dignità e soprattutto auguriamoci che per una volta gli adulti guardino il mondo con gli occhi dei bambini e delle bambine, finirebbero in un attimo le terribili guerre che ci circondano".