Aurora boreale: lo spettacolo dalle Alpi all'Emilia-Romagna, le cause del rarissimo fenomeno

Molto più di un tramonto, è un gioco di luci eccezionale tipico delle aree più a nord del pianeta. E invece no.

Nella serata di ieri, domenica 5 novembre, lo spettacolo è andato in scena anche più a sud ed è stata visibile anche in Italia, anche in Emilia-.Romagna, come dimostra lo scatto postato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Si tratta di un evento rarissimo a queste latutidini, davvero eccezionale. Numerose webcam e foto immortalano questo straordinario evento, che ha assunto colorazione tendente al rosso/violetto" spiega il meteorologo di 3B meteo, Edoardo Ferrara.

Le cause del meraviglioso gioco di luci

"L'aurora boreale si forma grazie all'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare - continua Ferrara - Quando quest'ultimo è intenso, ossia in fase di forte attività solare, possiede un'elevata densità di particelle cariche che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre, emettendo onde elettromagnetiche anche nel campo del visibile da cui le aurore. Solitamente, a causa della geometria del campo magnetico terrestre, si ha maggiore concentrazione di queste particelle nelle cosiddette fasce di Van Allen, a latitudini settentrionali. E' dunque raro osservare le aurore al di sotto del 50-simo parallelo, ancor di più del 45-simo".