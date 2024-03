Aggrediti in strada o bullizzati per anni. Chi sceglie di imparare a difendersi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C'è chi è stato aggredito mentre buttava il pattume o per una banale discussione in auto. Chi, bullizzato per anni, ha deciso di dire basta. E ancora chi ha il buio negli occhi per le violenze subite, nel corpo e nell'anima.

Sono tante e diverse le storie raccolte ai corsi di difesa personale, che registrano una domanda crescente. Donne, coppie, padri e figli, anziani. La platea è ampia. Come le motivazioni che li spingono a pensare di dover fare qualcosa per essere in grado di proteggersi, anche da soli. Per esigenze e intrecci di vita. O anche per sfiducia nel mondo circostante, forse ancor più in città come Bologna, al secondo posto in Italia per denunce di violenze sessuali e percosse, al 12° per lesioni dolose.

A disegnare un quadro della situazione a BolognaToday è Pierfederico Calderoni - maestro cintura nera 3 Dan Jujitsu, Metodo Israeliano (Krav Maga) - che da anni si occupa di autodifesa sul nostro territorio.

Partiamo dalle basi. Che cosa si può imparare da un corso di difesa personale?

In un corso si intraprende, a mio avviso, uno sviluppo molto personale, dove ognuno fa il proprio percorso. Da un lato, quello più fisico, si possono imparare tecniche utili in caso di aggressione, imparare a confrontarsi e allenarsi in gruppo e a socializzare. Si fa attività fisica che fa bene a corpo mente e umore.

Dall’altro, quello più mentale, si può imparare ad avere più consapevolezza nei propri mezzi, a migliorare l’autostima e avere più padronanza del proprio corpo per potere essere al meglio nelle varie situazioni. Si insegna a prevenire, gestire e controllare un contenzioso che non necessariamente deve finire in uno scontro fisico che è sempre meglio evitare.

Quale è l'utenza media?

L’utenza nei nostri corsi è molto ampia, reputo il programma adatto a tutti. Ho persone dai 14 ai 70 anni, uomini e donne, di tutte le fasce di età e tutte le corporature. Le iscrizioni delle donne sono in aumento, al momento potrei dire che c’è un 60% di uomini e 40% di donne.

Continua a crescere il trend di chi decide di imparare l'autodifesa? Quali le motivazioni?

Il trend continua a crescere, c’è sempre più necessità di sentirsi più sicuri per strada e in svariate situazioni del quotidiano. Le motivazioni sono diverse, ma fondamentalmente interessa il fatto di imparare a difendere se stessi e i propri famigliari e intraprendere un percorso che non è solo fisico ma anche mentale di crescita continua. Da evidenziare che molti si stanno avvicinando come attività da fare e condividere con il proprio partner (marito, moglie, fidanzata/o) o con il proprio figlio o figlia.

Spesso ci sono storie di aggressioni che segnano

Sì, capita spesso. Tante le storie che ho raccolto negli anni. Da chi è stato aggredito mentre buttava il pattume sotto casa (quindi in un contesto di assoluto comfort), chi per una banale discussione in auto (quindi in una giornata standard mentre andava al lavoro si è trovato a subire una aggressione improvvisa), chi è stato bullizzato per anni e ha deciso di dire basta (e non pensiamo solo ai più giovani ma ho avuto anche diversi ultraquarantenni che hanno deciso di dire stop). Addirittura aggressioni per strada per banali motivi da donne adulte... Non pensiamo solo ai giovani, anche gli adulti sono parecchio aggressivi.

Cosa ti è rimasto più impresso di certi vissuti?

Avendo fatto diversi progetti con associazioni che si occupano di violenza sulle donne - e parlo di violenza di ogni tipo: fisica, sessuale ma anche psicologica - dico che gli occhi profondi e bui di qualche donna che ha vissuto queste situazioni non li dimenticherò mai ….

Cambiamo registro. Veniamo al lato pratico. Come mantenere i nervi saldi in situazioni di pericolo?

Mantenere i nervi saldi è la cosa più difficile. Bisogna allenarsi, allenarsi e poi ancora allenarsi per provare e riprovare tecniche e situazioni all’infinito. I metodi di allenamento sono svariati, molti dei quali servono per “stressare” la mente (oltre che il fisico) in modo da creare quell’automatismo giusto in caso di necessità. Ma per farlo occorre costanza, impegno, disciplina e molta pratica.Al centro ci deve essere la consapevolezza che più ti alleni fuori dalla tua zona di comfort e più impari. Sempre ovviamente utilizzando tutte le protezioni possibili per lavorare in sicurezza.

Quale è la prima regola per difendersi in sicurezza?

La prima regola per difendersi in sicurezza è la prevenzione, ossia tutto quello che si può fare prima. Dalla postura, all’osservazione dell’ambiente che ci sta attorno, evitare certi comportamenti, il linguaggio del corpo, fino alla gestione del conflitto attraverso una “mediazione” con l’aggressore. Bisogna lavorare tanto sul prima. Tenendo lo scontro fisico sempre come ultima soluzione.

L'ultimo evento che hai organizzato a Bologna è stato in occasione della Giornata internazionale della donna. Raccontaci

Sì presso le Palestre StayUp ho organizzato un evento di difesa personale al femminile, nato fondamentalmente per omaggiare le donne, cogliendo l’occasione della festa della donna, visto che ci tengo particolarmente alla sicurezza femminile.

L’obiettivo è stato quello di dare degli spunti di riflessione e consigli legati alla sicurezza per le ragazze, affrontando diverse tematiche. Dopo una parte teorica iniziale abbiamo svolto attività a coppie per provare alcune tecniche.

Ho avuto tante adesioni, e c’è stata tanta partecipazione, con domande e curiosità. Ho cercato di tenere la lezione il più interattiva possibile per far emergere qualsiasi dubbio legato al tema. Ci tenevo a fare questa giornata per poter dare qualche informazione in più, anche perché tra sapere e non sapere c’è una bella differenza. Ho già in programma altri appuntamenti del genere, ma devo ancora stabilire con precisione le date. Consiglio di seguirmi sui social alla mia pagina personale fb e pagina instagram dove darò tutte le informazioni sugli eventi.

Il Krav Maga

Calderoni come detto si occupa di Krav Maga, che nasce in Israele e viene utilizzato dalle forze speciali Israeliane (IDF). Essendo nato in un contesto militare, fondamentalmente si basa su un programma di facile e immediato apprendimento, proprio per dare la possibilità ai militari di essere addestrati in tempi brevi.

Letteralmente significa “combattimento ravvicinato o da contatto”, si è sviluppato in tutto il mondo e viene utilizzato tuttora in diversi reparti militari speciali. Il tipo di allenamento che si fa è a scopo di difesa personale. Il programma poi si è diversificato rispetto a quello militare per renderlo efficace in un contesto civile e in uno scenario di tutti i giorni.