Viale Pichat, si accende l'autovelox delle polemiche

Da oggi, 3 maggio, controllo della velocità in viale Berti Pichat, in altre parole si attivano due autovelox, uno per senso di marcia, "preannunciati" dai cartelli, dai pannelli che ricordano il limite di velocità di 50 km/h e da display che indicano la velocità, oltre che dai rallentatori.

Si tratta della prima di 5 postazioni autorizzate dalla Prefettura a luglio 2023. Gli altri dispositivi saranno attivati nei prossimi mesi in viale Ilic Uljanov Lenin, viale Sergio Cavina viale Palmiro Togliatti e viale Vittorio Sabena.

Dall’indagine sulle strade con il valore più alto di densità di incidentalità (ossia il rapporto tra il numero di incidenti causati da velocità non adeguata e la lunghezza della via in km) nel periodo 2016-2021 "questo tratto stradale - fa sapere il Comune - risulta tra quelli con il maggior numero di incidenti in città. Infatti, gli incidenti avvenuti nel 2016-2021 nel semianello nord dei viali sono stati 308 e gli ultimi dati sull’incidentalità relativi al 2022 e al 2023 confermano la pericolosità in viale Berti Pichat con 21 feriti".

Le multe

I conducenti che non rispettano il limite di velocità violano l’articolo 142 del Codice della Strada. Questi i valori delle sanzioni previste:

da 1 a 10 km/h oltre il limite dei 50: 42 euro

da 11 a 40 km/h oltre il limite dei 50: 173 euro e 3 punti sulla patente;

da 41 a 60 km/h oltre il limite 50: 543 euro, 6 punti e sospensione della patente;

più di 60 chilometri oltre il limite: 845 euro, 10 punti e sospensione della patente.

Le sanzioni vengono applicate in caso di violazione commessa tra le 7 e le 22; se la violazione è commessa tra le 22.01 e le 6.59, il valore della sanzione viene incrementato del 30%.

Le polemiche

Secondo il sindacato di polizia locale Snater l’autovelox viale Pichat non sarebbe omologato, come ha dichiarato il capogruppo leghista in Comune, Matteo Di Benedetto, dopo l'annuncio del Comune.

Ad ogni modo a fine maggio è attesa l'approvazione del nuovo decreto autovelox, che potrebbe cambiare le cose inquanto disciplinerà le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della strada.

Cosa prevede il nuovo decreto circa gli autovelox

La nuova disciplina si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni, fa sapere il Ministero dei Trasporti.

