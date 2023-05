 Banca di Bologna per gli alluvionati

Banca di Bologna è solidale con tutte le realtà, le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione di questi giorni. Per essere loro vicina nei tragici eventi in corso ha prontamente stanziato un plafond di 50 milioni di euro messi a disposizione di quanti stanno subendo danni personali e materiali, nelle loro abitazioni, nei beni aziendali. La decisione è stata assunta con immediatezza dal Consiglio di amministrazione della Banca. Il Prestito a tasso zero e zero spese istruttorie è un atto tempestivo per contribuire a sollevarsi dalle condizioni provocate dall’alluvione.

“La situazione richiede e merita il contributo di tutti – dice Enzo Mengoli, Presidente Banca di Bologna - e con questo finanziamento abbiamo voluto offrire un aiuto concreto a un territorio travolto, messo in ginocchio ma deciso a riprendersi. La Banca è con tutti i colpiti e con quanti si stanno prodigando per salvare persone e affrontare questa gravissima emergenza: tra questi, sottolineo l’ammirevole partecipazione dei tantissimi giovani impegnati nei soccorsi, a fianco di associazioni di volontariato, forze pubbliche, istituzioni”.

Banca di Bologna vuole essere presente, mettendosi a disposizione per fornire un contributo con i propri mezzi.

“Già operativo, Prestito Alluvione è un finanziamento di cinque anni – precisa Alberto Ferrari, Direttore generale della Banca - e l’importo massimo per i privati è di 100mila euro, per le imprese arriva fino a 500mila euro. In entrambi i casi la durata massima è di 60 mesi. Per privati e imprese sono a disposizione tutti i nostri canali di contatto, dalle nostre filiali sul territorio, al nostro servizio Corporate, al numero verde 800531676. Invitiamo a parlarne con noi, per un’azione che riteniamo possa avere effetti importanti per tutto il territorio”.