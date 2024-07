Alluvione, ecco il maxi-piano per la ricostruzione: 4,5 miliardi di euro per 12 anni di lavori

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quattro miliardi e mezzo di euro per realizzare opere idrauliche, ponti e bonifiche, ma anche lavori sugli argini dei fiumi e per il potenziamento della gestione dei corsi d’acqua. La Regione Emilia-Romagna ha presentato il maxi piano per la ricostruzione del territorio colpito dall’alluvione del maggio 2023. L’orizzonte, spiegano da viale Aldo Moro, è ampio: dodici anni – quindi fino almeno al 2036 – in cui le risorse e gli interventi verranno programmati e realizzati.

Priolo: "Mancano 1,2 miliardi di euro"

“Riguarderà sia opere urgenti sia opere da terminare nel medio e lungo periodo”, ha spiegato la vicepresidente regionale Irene Priolo nel corso della Commissione Territorio in Regione in cui il Piano speciale per la ricostruzione pubblica è stato annunciato. Al momento, però, manca all’appello una parte delle risorse: se si contano i 2,5 miliardi già previsti dalla struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo e i 375 milioni derivanti dal Fondo di solidarietà europeo, il ‘buco’ è di ben 1,2 miliardi. Che però, prosegue Priolo, vanno trovati “per quell’obbligo morale che tutti si sono presi. Non è un piano – specifica comunque – che chiede al governo di trovare subito tutte le risorse. Ma comporterà una negoziazione costante”.

Cosa prevede il piano

Il piano prevede una serie di opere idrauliche per gestire il deflusso d’acqua e le piene dei fiumi e interventi sul reticolo minore dei corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica, stimati al momento in 900 milioni di euro. Interventi che si aggiungono alle casse di espansione e opere per la tracimazione che sono già previste ma che, secondo la vicepresidente, non sono abbastanza: “Per questo entrerà in azione la nuova strategia”. A fianco a questo è previsto anche un maxi pacchetto di interventi sulle strade ancora oggi distrutte o interrotte dalle frane e dai crolli durante l’alluvione, che “necessiterà di ulteriori finanziamenti e che è in via di definizione”.

L’iter prevede che l’Autorità del bacino distrettuale del Po e la Regione dovranno sottoporre alle valutazioni del commissario le proposte previ studi, progettazioni e negoziazioni con i privati: “I piani speciali con un orizzonte temporale di medio e lungo periodo – spiega il generale ispettore Giancarlo Gambardella – hanno una visione rinnovata del territorio affinché quanto accaduto non si ripeta mai più”. Il Piano è stato discusso anche dalle forze politiche in Regione, che hanno chiesto un cambio di passo per accelerare i tempi di realizzazione delle opere e ottenere i fondi dal governo. “È bene occuparsi dei fiumi, perché scontiamo le scelte fatte nel secondo dopoguerra ai tempi del boom economico”, ha chiosato Andrea Colombo dell’Agenzia di Bacino del Po.

Il nuovo bando per i veicoli danneggiati

Intanto è previsto per settembre un nuovo bando per i veicoli danneggiati dall’alluvione, che contemplerà ristori anche per i furgoni a uso privato, le auto rovinate dal fango delle frane e quelle vendute. Le risorse provengono dal tesoretto di sette milioni avanzato dal bando precedente: un milione, spiega la Regione, sarà usato per consentire a chi ha già usato il vecchio bando di completare l’iter, mentre gli altri sei per i nuovi casi appena elencati. La delibera, votata all’unanimità durante la Commissione, approderà in Giunta lunedì 8 settembre per il via libera definitivo.