Beatificazione don Giovanni Fornasini: la celebrazione in San Petronio e maxi schermo in piazza

Domenica 26 settembre, in chiusura del Festival Francescano a Bologna, don Giovanni Fornasini sarà fatto beato. Ad annunciarlo l'arcivescovo Matteo Zuppi nel corso di una conferenza stampa, raccontando la vita del sacerdote ucciso dai nazifascisti il 13 ottobre del 1944 a San Martino di Caprara, e testimone degli eccidi di a Monte Sole a Marzabotto.

A presiedere la celebrazione sarà il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, a nome di papa Francesco. Tutto sarà svolto nella Basilica di San Petronio, ma per permettere a tutti i fedeli di assistere sarà allestito in piazza Maggiore un maxi schermo: sia in basilica che in piazza si potrà accedere prenotando online.