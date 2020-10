Bea Lambe, la bolognese che a X-Factor canta il suo superpotere: "Racconto la dislessia attraverso la musica"

Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton non hanno avuto alcun dubbio e Beatrice Lambertini, detta Bea Lambe, alle Audition di X Factor ha raccolto quattro bei sì, facendo anche emozionare (non poco) i giudici. Vent'anni, bolognese, appassionata di musica (e delle canzoni dello Zecchino d'Oro) fin da piccola, si è presentata sull'ambitissimo palco con il suo brano "Superpotere". Una canzone che parla di dislessia.

"La dislessia sulla carta è un 'disturbo' (fa parte dei cosìddetti DSA: disturbi specifici dell'apprendimento), ma io credo che sia più corretto definirlo una 'caratteristica'. A me ha causato disagi con gli altri e paranoie a scuola, dove sono stata spesso isolata per questa condizione che si è manifestata nel mio caso con delle diffcoltà con i numeri (sono discalculea). Ho deciso di scrivere una canzone che raccontasse la mia storia attraverso la musica perchè è la musica per me, lo strumento più adatto per comunicare quello che provo".

Dolcissima e determinata, Beatrice è sempre stata appassionata di musica e da piccola cantava le canzoni dello Zecchino d'Oro e ascoltava i dischi di papà e mamma. Alla fine, a 13 anni, ha deciso che doveva fare le cose per bene trasformando una passione in qualcosa di più: "Scrivevo testi e poesie ma non sapevo comporre e volevo imparare. Mi dicevano che forse era un po' tardi, nel senso che ero già grandina, ma io ce l'ho fatta lo stesso e adesso so scrivere la musica".

E hai deciso di metterci la tua esperienza per poterla condividere con gli altri..."I miei problemi di apprendimento mi hanno fatta star male, ho avuto delle paranoie e i miei compagni di classe mi tenevano a distanza come fossi contagiosa. Sono riuscita a trasformare una apparente debolezza in qualcosa di speciale che alla fine mi ha portata da qualche parte, anzi in un posto che sognavo da sempre, il palco di X-Factor. La mia canzone 'Superpotere' parla proprio di questo e il fatto che sia stata apprezzata da alcuni dei miei punti di riferimento a livello artistico è stato molto emozionante".