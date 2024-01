Torna la "Befana del Poliziotto", la 37° edizione con Massimo Boldi 

Anche quest'anno torna la "Befana del Poliziotto", l'iniziativa giunta alla sua 37° edizione, organizzata sal Sap - Sindacato Autonomo di Polizia.

Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30, al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, l'ospite speciale sarà l'attore Massimo Boldi, l'evento sarà presentato da Claudia Sky Cieli.

In programma le esibizioni di danza con la scuola Music Studio & Latte Rock di Tony Cucaro, di magia con l'immancabile MAGO MARFI, Mago Simon e Allermagia Inclusive Magic School, direttamente da Italia's Got Talent Official il Ventriloquo Samuel, e poi il teatro con la compagnia Lande del vero con lo spettacolo "Arlecchino e il capitan mangiabambini", e ancora truccabimbi e animazione a cura di Mariú Animazione.

Novità di quest'anno sarà la sfilata dedicata alle mamme ed ai bambini: "Insieme ai bambini sfileranno sul palco le nostre colleghe, che vogliamo omaggiare non solo per il loro impegno in divisa, ma anche per il loro ruolo fondamentale nella società come donne e mamme" sottolinea l'organizzazione.