Doppio Malto apre il suo secondo locale a Bologna (e cerca personale)

Doppio Malto sta per aprire il secondo locale a Bologna. Il nuovo tempio della birra artigianale sarà in piazza Malpighi. Dopo Bologna la catena debutterà a Modena e raddoppierà a Verona.

Con l’apertura di Bologna, in arrivo anche diverse opportunità di lavoro, come ricorda entusiasta Giovanni Porcu, CEO Doppio Malto: “Ogni volta che tagliamo i nastri di un nuovo locale è come tornare indietro nel passato, quando tutto è iniziato. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta: non solo perché stiamo crescendo, ma perché stiamo investendo nel territorio e nella valorizzazione delle professionalità”. Ad oggi le selezioni sono ancora aperte per una ventina tra operatori di sala, operatori di cucina e junior manager (è possibile candidarsi manifestando il proprio interesse alla mail bolognamalpighi@doppiomalto.com).

Ad accogliere i clienti nel nuovo locale di Bologna, un menu completo delle birre artigianali Doppio Malto, a partire dall’ultima arrivata, in edizione limitata, l’Imperial Pils, e le fresche di premiazione del concorso spagnolo CICA, O Sole Mio e Summer IPA. Non solo, ci saranno anche tante nuove gustose prelibatezze come le vongole alla birra, il polpo al forno e il burger pesto trapanese e ricotta salata ed il tradizionale birramisù.