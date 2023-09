Aspettando Bjork: la scaletta del concerto e i bus speciali attivati

In occasione del concerto di Bjork, sabato 23 settembre 2023 sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nelle due giornate, gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata 1, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno anche le fermate su richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto di andata e ritorno a tariffa speciale, valido esclusivamente sulla linea 975 solo nel giorno e per l'evento specificato nel biglietto stesso. Il biglietto può essere acquistato online sul sito Tper, a questa pagina, ma solo fino al giorno precedente l'evento, al prezzo di 7 euro.

Per la convenienza garantita dall’acquisto anticipato, Tper consiglia di premunirsi per tempo del titolo di viaggio che dovrà poi essere convalidato a bordo mezzo utilizzando l’apposito validatore di colore verde. Il titolo viene fornito su formato QR Code e può essere stampato oppure esibito direttamente sul proprio telefono cellulare (si consiglia, se possibile, di stamparlo per evitare il rischio dello scaricarsi del dispositivo mobile).

Sarà possibile anche acquistare il biglietto il giorno stesso del concerto, ma al prezzo di 10 euro, presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o alla biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola. Sarà, infine, possibile acquistare il biglietto anche direttamente a terra prima di accedere al bus, sempre al prezzo di 10 euro, pagandolo esclusivamente utilizzando carte bancarie contactless (carta di credito e tessera bancomat).

La scaletta del concerto

Bjork a Milano ha proposto questa scaletta di brani:

The Gate

Utopia

Arisen My Senses

Ovule

Show Me Forgiveness

Venus as a Boy

Claimstaker

Isobel

Blissing Me

Interludeù

Victimhood

Fossora

Atopos

Features Creatures

Courtship

Pagan Poetry

Losss

Sue Me

Tabula Rasa

