Blue Monday: oggi il lunedì più 'lunedì' dell'anno (Calcoli, consigli e opinioni, tra il serio e il faceto)

Oggi 16 gennaio 2023 torna il lunedì più 'lunedì' dell'anno. Ovvero il 'Blue Monday' (Lunedì Blu). Ovvero la giornata più triste tra le 365 del calendario. O così sarebbe secondo i calcoli di Cliff Arnall, psicologo dell'università di Cardiff, che battezzano il terzo lunedì del mese di gennaio come la data che inesorabilmente ci catapulta alla realtà, archiviate del tutto le festività natalizie che ci permetterebbero di vivere un periodo ovattato, complice generalmente le ferie e l'atmosfera di festa.

Il terzo lunedì di gennaio invece sancisce la fine del periodo di riposo, ninnoli e quant'altro. E, accompagnato dal freddo che generalmente caratterizza il periodo, le spese accumulate durante il periodo natalizio e la vecchia cara routine porterebbero a uno stato di malinconia e tristezza.

Consigli... sempre utili!

Come fare per contrastare tale malessere? Diverse le 'ricette' propinate via social. Le più gettonate sono concedersi qualche coccola, ad esempio culinaria, o affettiva, come lasciarsi andare a un abbraccio alle persone a cui teniamo. E ancora, dedicarsi del tempo per noi come fare sport - valvola di sfogo benefica - o a lanciarsi in un'attività che ci piace particolarmente.

Potrebbe aiutare anche dire stop al procrastinare. Rimandare continuamente ciò che si deve fare, soprattutto i primi giorni della settimana, è nocivo per l’umore. Affrontare ciò che si continua a rimandare è un ottimo metodo per sentirsi più appagati. Utile potrebbe essere anche scrivere una ‘wishlist’ dei buoni propositi. Mettere nero su bianco i propri desideri per concentrarsi a realizzarli senza lasciare spazio a tristezza e insoddisfazione, ma solo a determinazione e pensieri positivi.

Potrebbe giovare anche curare il momento del riposo, prendendosi prima cura di sè e del proprio benessere. Facilitano il sonno un bagno caldo, una tisana rilassante, la lettura di un libro e una camera confortevole con l’aiuto di aromi, candele e spray rilassanti per cuscini.

Insomma il concetto di base è quello di farci del bene, sfruttando un po' la ricorrenza come pretesto per riservare qualche attenzione in più a noi stessi!

A tal riguardo in passato abbiamo anche raccolto delle interviste (QUI IL VIDEO) per scherzare con i bolognesi e capire come si vive questo Blue Monday all'ombra delle Due Torri.

Blue Monday e il bizzarro calcolo

La singolare operazione matematica di Arnall - come spiegava Today - teneva conto di diverse variabili, dalla distanza dalle vacanze, fino ai sensi di colpa per i soldi spesi durante le festività natalizie. Nel dettaglio della formula mostrata, la 'W' rappresenta le condizioni meteorologiche, avverse e gelide nel periodo invernale, la 'd' rappresenta il debito accumulato con le spese di Natale, 'T' e 'Q' sono rispettivamente i giorni passati dall'ultimo Natale e quelli a partire dal fallimento dei buoni propositi dell'anno precedente. M e Na sarebbero i livelli di motivazione e la necessità di 'fare', mentre la D sarebbe la variante relativa al giorno della settimana, con il lunedì che è spesso e volentieri il giorno più 'odiato' di tutti, perché sancisce la fine del weekend e l'inizio della settimana lavorativa. Oltre a queste variabili, quanto meno bislacche, la formula teneva conto anche della distanza dalle vacanze trascorse e quelle che ancora devono arrivare. Una serie di fattori che sarebbero serviti al dott. Arnall per individuare il giorno in cui l'essere umano non può che essere giù di morale.

Ovviamente questa formula, presentata come se fosse frutto di un'approfondito lavoro scientifico, non è altro che la parodia di una legge fisica, che mette insieme grandezze diverse tra loro e anche di difficile calcolo. L'Università di Cardiff e tutta la comunità scientifica ha preso subito le distanze dalla bizzarra teoria del Blue Monday, che invece ha trovato spazio sul web, dove migliaia di utenti, affascinati o magari influenzati, riconoscono un barlume di verità nella giornata più triste dell'anno.

Questione di marketing

Oltre essere una teoria scientifica non proprio dimostrabile, il Blue Monday è stato utilizzato anche per una campagna di marketing nel 2005, motivo che ha spinto in molti a pensare che la sua nascita sia esclusivamente dovuta al motivi di tipo pubblicitario. Infatti a sfruttare a suo vantaggio il 'lunedì triste' è stata, proprio nel 2005, la Sky Travel, un canale televisivo britannico specializzato in viaggi. L'operazione di marketing virale annunciava l'esistenza del Blue Monday e dava la soluzione giusta per scacciare via la tristezza. Indovinate quale? Ovviamente comprare il biglietto di un viaggio. Soltanto qualche anno dopo il medico e divulgatore scientifico Ben Goldacre rivelò che il comunicato della Sky Travel venne sottoposto a diversi specialisti, a cui veniva offerta una ricompensa in cambio della possibilità di utilizzare il proprio nome per la campagna. Ciò che molti vedono come scienza, non era altro che una meschina operazione di marketing, che mirava ad instillare negli utenti un unico pensiero: “C'è proprio bisogno di un bel viaggio in questo momento”.