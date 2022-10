E-distribuzione (Gruppo Enel) e i vigili del fuoco insieme per la prevenzione dei rischi elettrici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Rafforzare la cultura della sicurezza sul tema del rischio elettrico, condividendo le migliori pratiche e le corrette procedure da mettere in campo in situazioni di emergenza e di interventi operativi in presenza di impianti elettrici. Con questi obiettivi E-Distribuzione - società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione – ha promosso presso il Centro di Formazione e di Addestramento di Bologna, il seminario informativo rivolto al personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna e delle Marche. L’incontro, che fa seguito al Protocollo d’intesa siglato dal Gruppo Enel con il Dipartimento dei VVF, ha visto impegnati docenti qualificati e tecnici della rete spiegare il funzionamento degli impianti di distribuzione e i principali rischi connessi all’elettricità. Oltre alla parte teorica, i Comandanti dei Vigili del Fuoco hanno avuto l’opportunità di “toccare con mano” e, in ambiente protetto, scenari appositamente ricreati per far fede a situazioni emergenziali quali ad esempio un conduttore a terra o su automezzo civile, il recupero dell’infortunato su palo o traliccio, la riparazione di conduttore al suolo, la presa visione di componenti elettriche e manovre su apparecchiature di alta e media tensione. Si è svolta inoltre un'esercitazione con la “Realtà virtuale”, una modalità di formazione innovativa introdotta dall’azienda elettrica, in cui gli operatori dei Vvf, attraverso un visore, hanno operato virtualmente sugli impianti elettrici venendo a conoscenza delle misure di sicurezza da adottare e dei rischi connessi agli effetti della corrente elettrica. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata dal personale dei Vigili del Fuoco e sono in fase di programmazione ulteriori momenti formativi in un’ottica di rafforzamento della collaborazione e di uno scambio professionale reciproco tra due realtà professionali che operano sul territorio e al servizio della comunità. "Siamo molto soddisfatti dello svolgimento di questo incontro, frutto della proficua collaborazione con i Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna - afferma Christian D’Adamo, Responsabile E-Distribuzione Area Regionale Emilia Romagna - . La competenza dei tecnici di E-Distribuzione, unita alle nuove tecnologie che vengono utilizzate in questi corsi, rende questo tipo di esperienze particolarmente formative e auspichiamo possa essere molto utile al personale dei Vvf che opera sul campo, come anche il nostro personale, spesso in condizioni estreme". Il Centro Formazione di E-Distribuzione di Bologna è il punto di riferimento per l’informazione, la formazione e l’addestramento operativo per il personale di E-Distribuzione, per le imprese appaltatrici e per le Istituzioni, enti, scuole e associazioni di categoria dell’Emilia Romagna.Si estende su una superficie esterna di 12.000 metri quadrati e comprende un campo prove con differenti tipologie di impianti elettrici, tralicci e linee fuori tensione per l’addestramento in sicurezza del personale. Ogni anno vengono erogate 25.000 ore di formazione particolarmente focalizzata sui metodi di lavoro in elevazione e sulla sicurezza elettrica.