Nasce Bologna Game Farm, un nuovo acceleratore per i talenti del mercato dei videogiochi

Bologna capitale dei videogiochi. Dalla città turrita infatti prende il via Bologna Game Farm, il nuovo progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato da IncrediBOL! e ART-ER S. Cons. p. A., e realizzato in collaborazione con IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association con la partnership di ACER, entra così nel vivo.

Si tratta del secondo acceleratore di videogames che nasce in Italia dopo quello appena lanciato a Roma di Cinecittà Game Hub. L’obiettivo del progetto - spiegano dal Comune - è "favorire il rafforzamento delle capacità manageriali e imprenditoriali del settore in Emilia-Romagna, incrementare la consapevolezza dell'importanza del comparto per la crescita economica del sistema produttivo regionale e sviluppare relazioni tra il settore videoludico e l’ecosistema regionale dell’innovazione, favorendo l’incrocio con altri comparti. Un settore che nel nostro Paese si colloca come uno degli ambiti di sviluppo economico più interessanti e potenziali all’interno delle industrie creative".

4 le realtà dell’Emilia-Romagna, selezionate dal Comune di Bologna

Sono 4 le realtà dell’Emilia-Romagna, selezionate dal Comune di Bologna insieme con i partner di progetto attraverso l’avviso pubblico Bologna Game Farm, che godranno di un contributo da 30 mila euro ciascuna e avranno l’opportunità di partecipare al primo percorso pilota di accelerazione coordinato da professionisti del settore attivi a livello nazionale e internazionale per mettere a punto il prodotto e per sviluppare un’adeguata strategia di commercializzazione.

Nella rosa troviamo Magari Srls (Parma) presenta Flagship, un videogioco in realtà virtuale in cui il giocatore prende il controllo di statue disseminate nell'ambiente circostante incrociandone lo sguardo e

Fama Labs (Modena) presenta Basket Party, un videogioco multiplayer in cui due squadre si sfidano in partite di pochi minuti con l'obiettivo di segnare più canestri possibile.

A queste si aggiungono i talenti felsinei. Green Flamingo Sooc Coop (Bologna) presenta Spanki's, platform musicale ispirato all'iconografia dell'animazione anni '30, in cui il giocatore interpreta un pipistrello che si addentra in una città combattendo e muovendosi a tempo di musica; e poi Luca Appio, libero professionista (Bologna), presenta Gladiator Wheels, videogioco in cui si scontrano auto fantastiche all'interno di arene, in un’ambientazione medievalpunk.

Un percorso di accelerazione dedicato

Il percorso di accelerazione prevede la residenza in coworking alle Serre di Art-ER, spazio dedicato a startup innovative e hub dell’ecosistema regionale a supporto della creazione d’impresa, e il coaching gestito da IIDEA attraverso soci locali, con il coordinamento di Ivan Venturi e dei tutor di Luca Marchetti e Gianluca Marani, il coinvolgimento della rete di soci IIDEA e con la partnership tecnica di Acer.

Allegati scaricabili: