Bologna Start planning your future: il VIDEO che promuove Bologna, il lavoro e lo sviluppo di carriere

Bologna Start planning your future è un progetto promozionale realizzato da Città metropolitana e Università di Bologna per raccontare l’attrattività e promuovere il territorio bolognese come destinazione ideale anche per lo sviluppo di carriere professionali. Il messaggio è affidato a un video n cui si raccontano le esperienze e le testimonianze dirette di ricercatori/trici, laureati/e e startupper di alcune importanti realtà bolognesi (la stessa Alma Mater, Bonfiglioli, Sacmi, Datalogic, il competence center BI-REX e la startup The Roommate S.A.) che, dopo aver conseguito la laurea, hanno sviluppato la loro carriera scegliendo di continuare a crescere professionalmente nell’Università, nelle imprese e nei centri di ricerca dell’area metropolitana. Dopo il video di lancio saranno pubblicate otto brevi video interviste di approfondimento delle singole esperienze.

Il video di lancio sarà visibile - cpme spiega una nota- sui canali social di Città metropolitana di Bologna, Università di Bologna, Bologna Welcome, sugli stessi canali nelle prossime settimane saranno pubblicate le altre video pillole. Tutto il materiale sarà poi fruibile anche dal sito Invest in Bologna della Città metropolitana dedicato all’attrattività.

Come riporta la classifica della 31esima indagine del Sole 24 Ore del 2020, Bologna risulta essere la prima città italiana per qualità della vita, un successo dovuto a diversi fattori: formazione continua e competenze tecniche, eccellenza e ricchezza manifatturiera, investimenti in innovazione e qualità del buon governo. Bologna è ai primi posti per opportunità di lavoro, la seconda città in Italia per tasso di occupazione e per trasformazione digitale, e la sesta per startup innovative.

Secondo la recente indagine sulla qualità della vita per i giovani (fascia 18-35 anni), sempre del Sole 24 Ore, Bologna rientra nella top ten - unica area metropolitana - per il benessere dei giovani.

Il progetto, fortemente voluto da Città metropolitana e Università di Bologna per dare una visione di prospettiva ai giovani che si trovano a poter scegliere Bologna per motivi di studio o di percorso lavorativo, nasce dalla consapevolezza dell’importanza di sapere accogliere e trattenere competenze qualificate.I talenti rappresentano una grande ricchezza per il rafforzamento e l’innovazione del tessuto imprenditoriale, anche in funzione della necessità continua di nuove competenze per i lavori di domani, e della ripartenza economica del territorio e degli investimenti che verranno realizzati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo la Città metropolitana, in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, si sta impegnando a sviluppare azioni specifiche per l’attrazione e retention di talenti, lavoratori qualificati e ricercatori, così come previsto nel Patto metropolitano per il Lavoro e lo Sviluppo Sostenibile e nel Patto per il Lavoro e per il Clima regionale.