Bologna-Venezia: zaino sospetto, sospesa la circolazione dei treni

La circolazione dei treni sulla linea Bologna-Venezia è stata sospesa poco prima delle 14, a San Pietro in Casale, per un intervento in corso delle Forze dell'Ordine: sarebbe stato trovato uno zaino sospetto su una panchina dei binari. .

RFI fa sapere che tutti i treni, compresa quelli Alta Velocità, possono registrare ritardi, i treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Notizia in aggiornamento