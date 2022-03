Bonus benzina di 200 euro: cos'è e a chi spetta

A seguito del rincaro del carburante, si sente spesso parlare di bonus benzina: ma cosa è? E a chi spetta? Partiamo col sottolineare che il il Governo ha varato un Decreto Energia, e che tra le diverse misure ci sono azioni per far fronte al rincaro dei carburanti, che sta sfiorando le stelle: prezzi spesso insostenibili per imprese e famiglie.

A chi spetta e come funziona il bonus benzina

Il Bonus benzina prevede la concessione di massimo 200 euro di buoni esentasse per tutto il 2022, o meglio si tratta della concessione di “un importo fino a 200 euro di buoni benzina esentasse per il 2022. Sostanzialmente, buoni benzina o analoghi titoli, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200€ per lavoratore. Detto importo non concorre alla formazione del reddito“.

In poche parole, le aziende potranno scegliere se 'donare' il bonus ai dipendenti, esattamente come funziona con altri benefit aziendali

