Arriva il bonus terme: ecco dove spenderlo a Bologna e provincia

Il “bonus terme” è un buono per l’acquisto di servizi termali destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, previsto nel Decreto del Ministero del 14 agosto 2020. Si puo spendere negli istituti termali accreditati e non comprende i servizi di ristorazione e di ospitalità. L’importo massimo per ogni cittadino è di 200 euro, erogato sotto forma di sconto in fattura.

I cittadini, per accedere al bonus, dovranno rivolgersi direttamente alle strutture accreditate, mentre gli enti termalisi devono prima accreditare sulla piattaforma Invitalia.