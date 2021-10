A Castel Maggiore tre nuove postazioni per il book crossing

A Castel Maggiore ci sono tre nuove postazioni per il book crossing: le nuove casette, realizzate e donate da Alan Signani e suo papà, sono conformi al disegno realizzato dall’ufficio tecnico e sono state posizionate nel Parco Iqbal Masih, nel parco Vittime della Mafia presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J.M.Keynes, nel giardino Pizzardi del borgo storico di Castello.

Salgono così a nove i punti di consegna e ritiro di libri presenti a Castel Maggiore, gratuitamente a disposizione di tutta la cittadinanza secondo il principio virtuoso prendi un libro – porta un libro: un’esperienza inaugurata alla fine del 2017, che ha permesso lo scambio di centinaia di volumi portati direttamente dai cittadini o donati al Comune e poi distribuiti nei punti di prelievo. La sindaca Belinda Gottardi, nel ringraziare i Signani per la donazione, sottolinea che “nel luglio del 2020 al Comune è stata attribuita la qualifica di “Città che legge” - si legge in una nota - un riconoscimento ai nostri sforzi per diffondere e difendere l’attitudine alla lettura, una delle più importanti attività che formano l’essere umano e lo accompagnano per tutta la vita. Le postazioni di book crossing rappresentano un aspetto di questo impegno e ci rende orgogliosi il fatto che anche privati cittadini si siano attivati per questo progetto”.