Natale a Bologna. A caccia di atmosfere magiche, 3 borghi da visitare assolutamente!

Feste natalizie a Bologna? Voglia di una gita fuori porta? La città e tutta la sua provincia sono pieni di luoghi da visitare e meraviglie da ammirare,e tra queste tre luoghi meritano sicuramente una visita! Si tratta di tre borghi dove sembra che il tempo si sia letteralmente fermato! Scopriamoli insieme.

Borgo La Scola

A Grizzana Morandi in località Vimignano esiste un borgo medievale risalente al XIV-XVI secolo, architettonicamente intatto con torri, e case antiche. Un luogo unico, dove trasccorere anche un lungo fine settimana per staccare la spina. Un piccolo paese medievale dove ammirare l'architettura e dove perdersi a piedi scoprendo un luogo quasi incantato.

Borgo San Pietro

Lungo la via Emilia, nel territorio di Ozzano dell'Emilia e ai confini del Parco dei Gessi e calanchi dell'Abbadessa c'è il piccolo borgo di San Pietro. Una volta c'era uno dei castelli eretti in epoca medioevale a difesa della via Emilia. Di quell'epoca resta una torre. All'interno due chiese: quella di San Lorenzo e quella di San Pietro, ma solo quest'ultima esiste ancora, con facciata ridisegnata nel 1926 dall'architetto Edoardo Collamarini. Ci sono anche due fontane del XV secolo, dette “Delle Armi” dal nome della famiglia bolognese che qui aveva un palazzo.

Borgo di Monteveglio

Monteveglio dal 2014 è confluito nel Comune di Valsamoggia, ed era tra le più importanti roccaforti della zona. La torre e l’abbazia sono di rara bellezza, e in tuor tra i borghi non può mancare una sosta in questo splendido posto.Il borgo medievale fortificato di Monteveglio Alto si trova sulle prime colline appenniniche ed è inserito all'interno di una zona naturalistica e ambientale che prende il nome di Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio.

Potrebbe interessarti anche: