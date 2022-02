Domenica fuori porta: 4 magnifici borghi bolognesi da non perdere

Le giornate iniziano ad allungarsi e il sole accompagna spesso il fine settimana, quindi perchè non fare una gita fuori porta? Se avete voglia di uscire ma non avete a disposizione tutto il week end, ecco dove trascorrere la domenica non allontanadosi troppo dalle Due Torri.

Partendo dal presupposto che un giro sui colli e un pic nic per pranzo con vista Bologna è sempre una buona idea, se non volete spostarvi troppo vi suggeriamo un bel giro a Dozza, una galleria d'arte a cielo aperto e annoverato tra i Borghi più d'Italia. Qui l'arte è arredo urbano, e si possono ammirare numerose opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea sui muri. Dista da Bologna 30 chilometri.

Un altro bellissimo borgo da vedere assolutamente è Brisighella, famosa per la sua architettura molto particolare e nota ai più per la Via degli Asini , o meglio per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai che l'abitavano. Siamo in provincia di Ravenna, a circa 63 chilometri da Bologna. Un borgo antico, poggiato ai piedi di tre pinnacoli rocciosi su cui poggiano una Rocca del XV secolo, la Torre cosiddetta dell’Orologio e il Santuario del Monticino.

Molto più vicino a Bologna c'è la Scola, mel territorio di Grizzana Morandi. Qui sembra di fare un tuffo nel Medioevo, con edifici che risalgono al 1400-1500, e rappresentano eccezionali esempi dell’architettura medievale appenninica. Un delizioso e curatissimo borgo, dove spesso vengono realizzati eventi tra i piccoli vicoli. Il Borgo La Scola dista da Bologna 58 chilometri.

La domenica si può trascorrere anche nel Borgo di Monteveglio, sulle prime colline appenniniche a ovest di Bologna. Inserito all'interno di una zona naturalistica e ambientale che prende il nome di Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, la strada per raggiungere il borgo parte da "Monteveglio Nuovo" che si trova in pianura, ben segnalata, un po' stretta e nel tragitto costeggia una serie di caratteristici calanchi. Da non perdere la visita all'Abbazia, raro esempio di bellezza e architettura. Il Borgo dista da Bologna circa 30 chilometri.

