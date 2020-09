Grizzana Morandi: il borgo di Montovolo rappresenterà l'Emilia Romagna

Il borgo di Montovolo a Grizzana Morandi rappresenterà l’Emilia-Romagna nel corso della manifestazione “Una boccata d’arte - 20 artisti 20 borghi 20 regioni”, che per questa prima edizione inaugurerà le installazioni artistiche in contemporanea in tutti i borghi nel week-end del 12 e 13 settembre. L’appuntamento a Montovolo è sabato 12 settembre alle 18.

Si tratta di un progetto d’arte contemporanea, diffuso e corale, realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, che punta a essere un’iniezione di ottimismo, una scintilla di ripresa culturale, turistica ed economica basata sull’incontro tra l’arte contemporanea e la bellezza storico artistica di venti tra i borghi più belli ed evocativi d’Italia. I venti borghi scelti saranno animati a settembre da venti installazioni temporanee realizzate, per la maggior parte in esterni, da artisti italiani emergenti e affermati, invitati dagli organizzatori.

"Con grande soddisfazione ed entusiasmo abbiamo accolto la scelta di Fondazione Elpis e Galleria Continua di individuare Grizzana Morandi quale luogo rappresentativo della Regione Emilia-Romagna per la rassegna - commenta il sindaco Franco Rubini -Tra le numerose eccellenze e gli splendidi borghi del territorio, l'artista ha scelto in particolare Montovolo, un luogo intriso di storia e leggenda, che farà da cornice a due opere davvero uniche. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro che stiamo facendo per la valorizzazione di Grizzana Morandi e l'Appennino bolognese"..

Le opere rimarranno esposte per un mese offrendo una grande occasione di visibilità ai borghi coinvolti, favorendo gli incontri all’aria aperta, in sicurezza, per gli appassionati d’arte, i collezionisti e gli operatori del settore, e incentivando il turismo di prossimità e la curiosità di chi ama vivere il proprio territorio e le iniziative che esso propone.