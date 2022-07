Bridge, oro e argento per l’emilia romagna ai campionati europei under 26

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

C’è tanta Emilia e Romagna nel successo della nazionale femminile e maschile agli europei Under 26 di Bridge appena terminati in Olanda. La nazionale femminile di Bridge Under 26 che si aggiudica l’oro ai Campionati Europei di Veldhoven. Vincitrici dell’oro sul podio Annachiara Pelaggi, Maddalena Pelaggi, Sophia Capobianco dell’APD Tennis Club President di Parma e le tre sorelle bolognesi Eleonora Dalpozzo, Federica Dalpozzo, Valentina Dalpozzo, tesserate per l’ASD Bridge Bologna Rastignano. Un finale sperato. Nell’ultima giornata di gara le nostre atlete giocavano contro le tre squadre più deboli, mentre quelle che ci sopravanzavano erano impegnate fra loro, e le italiane hanno assolto pienamente il loro compito portando a casa ben 55 VP sui 60 possibili. La concentrazione e la grinta con cui è stata affrontata dalle giovani azzurre quest'ultima giornata è dimostrata dall'aver lasciato le avversarie praticamente a zero in tutti e tre gli incontri. La nazionale italiana Under 26 maschile di bridge ha vinto invece la medaglia d’argento dopo un testa a testa con la Francia. Sul podio, Giovanni Donati, romagnolo di Rimini, tesserato per l’Associazione Rimini Bridge. Argento anche per i gemelli Gabriele e Gianmarco Giubilo, romani di nascita, vivono in Emilia, precisamente a San Lazzaro di Savena; Gabriele Giubilo è tesserato per l’Associazione Rastignano Bridge. Gli azzurri hanno condotto a lungo il campionato, ma un passaggio a vuoto con due sconfitte consecutive contro Svezia e Croazia hanno permesso ai transalpini di sorpassarci, e dopo non c’è stato più spazio per il recupero. La medaglia d’argento è stata conquistata con un turno di anticipo: il nostro vantaggio sulle inseguitrici era ormai incolmabile. Onore quindi alle giovani promesse del bridge, generazione di talenti che cresce bene, continuando a mietere prestigiosi allori, ben diretta dai tecnici Dario Attanasio e Valerio Giubilo.