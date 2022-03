Bunker Italia, dove sono quelli in Emilia Romagna | MAPPA

L'Italia è costellata di bunker. Rifugi che sono serviti per difenersi durante i passti conflitti bellici. La guerra tra Russia e Ucraina ha acceso la curiosità dei cittadini sull'esistenza di luoghi del genere.

Psicosi a parte, (essendo improbabile l'ipotesi che il conflitto si possa allargare fino a coinvolgerci in tal modo), l'interesse circa queste costruzioni, di innegabile e prezioso valore storico, è più che legittimo. Anzi potrebbe proprio essere spunto per una gita fuori porta. Tanto più che abbiamo dei siti interessanti proprio in Emilia Romagna. Non troppo distante da Bologna.

Sul tratto ravennate della costa adriatica si contano ancora oggi oltre cinquanta bunker tedeschi di vario tipo . Il timore di uno sbarco alleato su questi dolci fondali, alle spalle della Linea Gotica, indusse l'esercito tedesco a proteggere tutti i punti strategici di quest'area fin dai primi mesi della loro occupazione a fine '43.

Diversi bunker si trovano oggi all'interno di aree private difficilmente accessibili. Ma altri, situati sui terreni demaniali della fascia retrodunale, sono stati ripuliti e restaurati e qualcuno reso pure visitabile.Diversi ad esempio i tour organizzati per visitare i siti tra Cervia e Milano Marittima .

Bunker Emilia Romagna, mappa tour nei dintorni di Cervia

Lungo la spiaggia erano numerosi i Denti di Drago, sbarramenti anticarro, a difesa dei bunker, che sul nostro territorio sono di due tipologie: Tobruk e Regelbau.

Durante gli scavi per la realizzazione del nuovo lungomare di Milano Marittima, sono stati ritrovati 3 bunker. Sono ora visitabili dopo un grande lavoro di recupero e ricerca coordinato dall'Associazione CRB 360° con il Comune di Cervia.

Di questi 3 bunker della seconda guerra mondiale, le caratteristiche sono: