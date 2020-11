L'invito di Burger King: "Ordinate al Mec, alla Piadineria e alla Dispensa Emilia"

"Non avremmo mai pensato di chiedervi una cosa del genere. Come non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da KFC, Old Wilde West, Roadhouse, Temakino, Domino's Pizza, Poke House, Rossopomodo, Caffè Napoli, Spontini, Cioccolatini Italiani, Panino Giusto, La Piadineria, Dispensa Emilia...o da qualsiasi altro bar o ristorante, piccolo o grande che sia, sotto casa vostra".

Inizia così il comunicato della grande catena Burger King diffuso oggi su tutti i social, che invita l'utenza a consumare anche dalla concorrenza: "No avremmo mai pensato di chiedervelo - si legge - ma in questo momento il settore della ristorazione, che impiega centinaia di migliaia di lavoratori, ha davvero bisogno del vostro supporto. Quindi -se volete dare una mano - continuate a gustare tanti piatti deliziosi ordinandoli con l'home delivery, l'asporto o il drive throught. Mangiare un Whopper - conclude la nota - è sempre meglio, ma ordinare un Big Mac, a volte, non è così male".

La forte campagna di comunicazione della Burger King Italia è partita oggi, e risponde così ai provvedimenti adottati contro la diffusione del Covid, che impone serie restrizioni a chi lavora nell'ambito della ristorazione.

Il post sui social: