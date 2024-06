Nuovo servizio bus tra aeroporto e centro di Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da mercoledì 5 giugno, prende il via “Marconi Express 949”, la nuova linea su bus 100% elettrici, attivata da Marconi Express e Tper in accordo con il Comune di Bologna, che affiancherà durante l’estate il People Mover, collegando direttamente l’aeroporto Marconi e il centro città, con capolinea in piazza Malpighi, senza soste intermedie.

Rimarrà attiva la linea notturna “Marconi Express 940”, che garantisce il collegamento tra la stazione Alta Velocità e l’aeroporto ai passeggeri in partenza con i primi voli della mattina e in arrivo con gli ultimi della notte.

Orari e durata

La linea sarà attiva per un periodo di tre mesi fino all’8 settembre e avrà durata di 22 ore al giorno, a partire dalle ore 4 (con la prima corsa da piazza Malpighi) fino alle 2 (ultima corsa dall’aeroporto alle ore 1.32). La frequenza sarà di una corsa ogni 33 minuti. Si tratta di bus 100% elettrici: "Al termine del periodo estivo, Marconi Express e Comune di Bologna valuteranno se riproporre il servizio" fa sapere l'azienda.

Biglietti

Sono utilizzabili i titoli Marconi Express al medesimo prezzo della monorotaia, con la possibilità di pagamento attraverso il sistema “Pay&Go Contactless” ai tornelli installati sui bus: i titoli prevedono l’integrazione urbana di 75 minuti.

È inoltre disponibile la nuova tariffa scontata “Flex solo Bus 949”, dal valore di 9,80 euro per il viaggio singolo, senza integrazione urbana. Il biglietto è acquistabile solo sul sito MarconiExpress.it, all’emettitrice presente al capolinea “Aeroporto” (si consiglia il pagamento con carta di credito) e attraverso l’app Roger, selezionando il titolo “Flex solo Bus 949”.