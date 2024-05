Il bus Tper della linea 15 cambia percorso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da venerdì 7 giugno, la linea urbana Tper 15 cambia percorso, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei bus, cambia il percorso della linea urbana 15 nella sola direzione centro (piazza XX Settembre).

"La modifica di percorso, approvata dal Comune di Bologna e dall’Agenzia per la Mobilità SRM, serve a dare una positiva risposta alle esigenze espresse dagli utenti della periferia est di poter fruire di più corse dirette alla parte più centrale della città, in considerazione delle deviazioni dovute alla chiusura di via San Vitale per i lavori alla Garisenda - si legge nella nota - In questo modo, la linea 15 in direzione del centro storico effettua il percorso in comune con la linea 19 garantendo a chi proviene dalla direttrice Mazzini-Emilia Levante un servizio più regolare e a maggiore frequenza combinata, grazie all’intervallarsi delle corse di entrambe le linee".

Il nuovo percorso

I bus della linea 15 provenienti da San Lazzaro, quindi, giunti a Porta Maggiore non impegneranno più i viali a destra per proseguire sull’asse Irnerio-Mille, ma svolteranno a sinistra percorrendo le vie Dante, Santo Stefano, Farini, de’ Carbonesi, Barberia, piazza Malpighi, le vie Marconi, Amendola e Milazzo per giungere al capolinea di piazza XX Settembre.

Dal 7 giugno, pertanto, per la linea 15, in direzione centro, sono soppresse le fermate Porta San Vitale cod.25, Filopanti cod.21, Porta San Donato cod.306, Irnerio cod.304, Sferisterio cod.302, Mille cod.466 e sono istituite le seguenti fermate: