Tornano i bus in via Carbonesi e in via Saffi: le modifiche e le novità da oggi

Dopo il dietrofront sulla pedonalizzazione, tornano i bus in via Carbonesi: le linee 11, 14, 19, 29, 30, 38, T2, 52 e alcune corse del 90 e del 96 toneranno a percorrerla anche nei week-end secondo i consueti orari e percorsi.

Con il termine della sperimentazione ed il riassetto circolatorio di via Tagliapietre nei giorni feriali torneranno inoltre su via Tagliapietre e D’Azeglio in direzione sud le linee 29 e 52.

Con la riapertura delle scuole, tutte le linee tornano a pieno regime. Ma ci sono altre novità.

La linea 13 cambia nella tratta ovest

Da oggi la linea 13, nella tratta ovest, da via Lame a Borgo Panigale, verrà “rinumerata” diventando la nuova linea 23 mentre il tratto est, da Rastignano a Piazza Malpighi, manterrà il numero 13.

Riapre la preferenziale di via Saffi

Sempre oggi, riapre la corsia preferenziale di via Saffi in direzione centro, dopo la fine dei lavori. Queste le linee che riprenderanno il loro percorso abituale in via Saffi: 19, 23, 35, 36, 38, 39, 61, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 445, 556, 576, 646, 651, 673, 677, 944, 975 e N7.

"Alcune fermate potranno subire temporanea soppressione o ricollocazione in dipendenza dei cantieri per la linea rossa presenti sull’asse" fa sapere Tper..

Infine sempre da oggi la linea 34, come richiesto dall’Amministrazione, allungherà il suo percorso per servire meglio la zona del Pontelungo: dall’Ospedale Maggiore servirà le fermate di Prati di Caprara, Giacinto, Bernardi, Ponte Lungo, Rosa Luxemburg.

La linea 89 si allunga

Due nuove fermate a Villanova e un nuovo capolinea: novità importanti per il bus 89 Tper. Da venerdì 15 settembre 2023, in via di collaudo, entreranno in vigore il nuovo assetto e l'orario aggiornato della linea che collega Villanova con Casalecchio di Reno, attraverso Bologna. L'inaugurazione ufficiale scatterà invece mercoledì 20 settembre (ore 11:00 al capolinea).