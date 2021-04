Cambio gomme da invernali a estive : scatta l'obbligo, tutto quello che c'è da sapere

Chi non provvede al cambio gomme può incorrere in pesanti sanzioni

Dal 15 aprile 2021 scatta l’obbligo del cambio gomme: via le invernali per montare quelle estive. Per farlo c'è tempo fino al 15 maggio. Ma cosa accade se non si cambiano le gomme?

Se non si rispettano le regole e i tempi per la sostituzione l'automobilista va incontro a sanzioni pecuniari e amministrative. La multa va da un minimo di 422 euro a un massimo di 1695 euro. In più si aggiunge il ritiro del libretto. In tal caso, sarà necessario fare un test di controllo alla motorizzazione per riottenere la carta di circolazione del veicolo.

Categorie esenti

Ci sono delle categorie esentate dal cambio gomme. Nel dettaglio sono gli automobilisti che viaggiano con ruote quattro stagioni (all season) e coloro che montano gomme invernali con codice di velocità pari o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione.