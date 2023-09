Camion in avaria, chiusa al traffico la Trasversale di Pianura

E' stata riaperta a traffico poco prima delle 11 la Trasversale di Pianura, chiusa per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante in avaria dal km 30,400 al km 36,800 nel territorio comunale di Budrio. Lo rende noto Anas.

Per chi viaggia in direzione Medicina il traffico viene deviato sulla SP6 mentre il traffico in direzione Budrio viene deviato sulla SP19, come da indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

notizia in aggiornamento