Un naviglio in città, ecco il canale Reno: "E acqua fu" | VIDEO

Operazioni di 'scopertura' a pieno regime, dove gru e operai hanno finalmente reso visibile la porzione del canale Reno che scorre sotto - non a caso la via si chiama così - via Riva Reno: "E acqua fu" scrive il Comune di Bologna sui social.

Le coperture in cemento vennero posate nel 1956, proprio davanti alla chiesa di Santa Maria della Visitazione, dove un tempo il canale di Reno era utilizzato come lavatoio per biancheria e panni.

Il canale sarà interamente scoperto e rifatto. Alla fine rimarrà scoperto il tratto dalla rotonda Ettore Tarozzi fino all’altezza di Via Brugnoli mentre il resto sarà ricoperto.

Un po' di storia

Le cronache riportano il 1191 come l’anno in cui si derivò l’acqua dal fiume Reno per portarlo in città, a opera di una associazione di privati conosciuti come Ramisani (ma è probabile che derivazioni per portare l’acqua in città fossero già attive nel XI secolo).

A seguito di un accordo, avvenuto nel 1208 tra la società dei Ramisani e il Comune, venne costruita una nuova chiusa, più a monte, e scavato un nuovo canale che entrava per la Grada, seguendo l’attuale percorso lungo via Riva di Reno, per uscire poi dalla città scaricandosi nell’alveo del ramo occidentale dell’Aposa, lungo via Avesella. Il raccordo del canale di Reno con il canale delle Moline (che forse preesisteva, alimentato da altre acque) avvenne durante il XIII secolo, in conseguenza dell’apertura della piazza del Mercato (oggi piazza dell’Otto Agosto) avvenuta nel 1219.

La prima chiusa in pietra e laterizi risale alla seconda metà del XIII secolo e se ne vedono i resti presso la Casa del Custode, circa 200 metri a valle dell’attuale chiusa. Nel 1325 venne costruita una nuova chiusa, nella posizione dove si trova oggi, più volte danneggiata dalle piene del Reno e dalle guerre, e più volte riattata e ristrutturata.

Le acque del canale di Reno furono usate fino agli inizi del XX secolo per alimentare la miriade di canalette che servivano gli opifici del quadrante nord occidentale di Bologna fornendo l’energia idraulica necessaria, nonché per alimentare i lavatoi disseminati lungo le sponde del canale, e persino una vasca natatoria pubblica (il Bagno del Reno) costruito nel 1889 in via della Grada.

Fino a tutto il XIX secolo il canale scorreva scoperto per tutto il suo percorso. Nei primi anni del XX secolo fu coperto il tratto tra via Nazario Sauro e via Galliera e, successivamente, negli anni cinquanta, la copertura fu completata allo stato attuale. (fonte: Origine di Bologna).

(Video Comune di Bologna)