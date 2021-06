Sotto le Torri il primo evento dedicato al mondo del cane dal lavoro

Un evento culturale per far conoscere la versatilità dei cani da lavoro e da Utilità e Difesa, il lavoro, lo sport, la famiglia e la vita di tutti i giori è in arrivo a Bologna: Attacchididesign sbarca il 19 e 20 giugno nel Parco dei Giardini Margherita.

Si tratta del primo evento dedicatto al mondo del cane dal lavoro, un'occasione per sfatare miti e dicerie che in passato hanno attribuito ad alcuni di questi meravigliosi cani una pessima fama.

La possibilità di vederli dal vivo, osservarli al lavoro e poter conoscere la storia delle loro origini, clubs di razza e professionisti del settore saranno a disposizione di tutte le persone che vorranno conoscere l'affascinante mondo del cane da Lavoro.