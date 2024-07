Il cantiere del tram arriva in centro: da oggi nuova viabilità e bus deviati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Come annunciato, da lunedì 15 luglio, chiude il primo segmento di via Ugo Bassi per fare spazio ai cantieri della Linea Rossa del Tram, mentre venerdì 12 luglio è stato riaperto l’incrocio di via Lame.

Via Ugo Bassi

Il primo cantiere su Ugo Bassi comporta la chiusura del tratto tra via Marconi e via Nazario Sauro.

Le principali variazioni alla circolazione riguardano:

via Testoni, che sarà percorribile a senso unico alternato

via Cesare Battisti, che avrà invertito il senso di marcia, da Ugo Bassi verso via IV Novembre

- residenti e le attività di carico-scarico merci potranno usufruire del varco di Porta Nova in direzione di piazza Roosevelt.

L'accesso a via Porta Nova sarò possibile da piazza Malpighi attraverso un varco che consente ai veicoli provenienti da via Marconi di tornare verso nord. Il varco è accessibile anche dai residenti nelle vie Testoni, Cesare Battisti e de’ Gombruti, oltre ai mezzi impegnati nel scarico-scarico degli esercizi limitrofi.

- Per raggiungere piazza Roosevelt rimangono consentiti gli attuali percorsi come quello da via Barberia per vicolo Gangaiolo.

- Per quanto riguarda la consegna delle merci alle attività commerciali, ai mezzi già autorizzati ad accedere da via Ugo Bassi sarà estesa la possibilità di accesso anche da via Indipendenza (mantenendo l’autorizzazione a percorrere via Rizzoli in uscita dall’area T).

Via Indipendenza

Sempre dal 15 luglio, cantiere nella parte est della carreggiata di via Indipendenza, tra via Irnerio e i viali, dove sarà percorribile una corsia a senso unico verso il ponte Matteotti e Bolognina.

La nuova viabilità - che sarà mantenuta nelle fasi successive di cantierizzazione e in forma definitiva a tranvia in funzione – non permetterà più nemmeno agli autorizzati l’accesso al centro storico da Via Indipendenza, ma solo dalle vie laterali afferenti ai viali Pietramellara e Masini. In uscita dal ponte Matteotti sarà possibile svoltare sia destra sia a sinistra, mentre chi proviene dai viali non potrà in nessun caso imboccare via Indipendenza.

Le modifiche al trasporto pubblico

A partire dal 15 luglio i percorsi di varie linee del trasporto pubblico locale vedranno alcune deviazioni nel centro storico, per effetto di importanti cantieri che comportano in particolare:

La chiusura per i bus dell’incrocio San Felice/Riva Reno che interdice al trasporto pubblico tutta via San felice ma con contestuale riapertura dell’incrocio Lame/Riva Reno

La chiusura del tratto di via Ugo Bassi più prossimo a via Marconi che vieta ai BUS di percorrere l’intera via Ugo Bassi

La possibilità di percorrere solo in direzione nord il tratto di via Indipendenza dall’incrocio Mille/Irnerio/Indipendenza fino a Piazza XX Settembre su un’unica corsia mentre dai viali non è più consentito svoltare in Indipendenza verso Sud.

Viene definito pertanto un nuovo assetto dei percorsi all’interno del centro storico per permettere agli utenti di raggiungere o avvicinarsi il più possibile alle destinazioni più centrali. QUI tutte le linee oggetto di modifica