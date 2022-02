Otto infermieri cantano con Mingardi e avviano una raccolta fondi: nascono 3 borse di studio per studenti universitari|VIDEO

Guardare al futuro con speranza in un momento buio, cantando un inno alla gioia nonostante le difficoltà. E' da qui che nasce il progetto di Simoma Camosci, infermiera al Bellaria da 36 anni, che coinvolgendo alcuni colleghi degli ospedali bolognesi è arrivata a realizzare una canzone avviando in contemporanea una raccolta fondi. Un'iniziativa che oggi permette di consegnare tre borse di studio, da mille euro ciascuna, a studenti dell'Università di Bologna del corso di Infermieristica.

"A marzo 2020, nel pieno della pandemia e in uno dei momenti più bui, sentivo il bisogno di fare qualcosa che nonostante tutto cantasse alla vita e alla rinascita - racconta Simona Camosci, intervistata da Bologna Today- Amo cantare, e quindi ho pensato a una canzone. Ne ho scritto il testo, e tramite un amico ho conosciuto casualmente Andrea Mingardi al quale ho poi spiegato il progetto, e l'ha sposato subito. Ha ritoccato il testo e l'ha cantato totalmente a titolo gratuito, mentre la musica è stata composta da Giancarlo di Maria. E' così che è nata Accendi l'arcobaleno".

Un progetto importante, che oltre alla diffusione della canzone vede la consegna delle borse di studio il 14 febbraio: "Attraverso la pubblicazione della cazone abbiamo attivato una raccolta fondi, che adesso premierà tre studenti di Infermieristica per merito- sottolinea Camosci - Siamo arrivati a questo risultato in due, con tante difficoltà, ma abbiamo cercato di rendere questo periodo così difficile per tutti un momento di crescita per la nostra professione. Non abbiamo raggiunto obiettivi stratosferici, ma sicuramente obiettivi fatti con il cuore per i nostri giovani, e il loro e nostro futuro".

Al progetto hanno partecipato in totale otto persone, infermieri dell'Ospedale Bellaria e Sant'Orsola Malpighi, oltre a Mingardi e al compositore: Paolo Gilli, Maria Grazia Bisson, Andrea Tiarri, Angela Basetti, Antonella Albertazzi, Simona Camosci , Carla Lama e Silvia Fortunato gli autori della lodevole iniziativa. "Abbiamo subito trovato il sostegno dall'Opibo-Ordine professionale infermieri di Bologna e quindi del presidente dott. Pietro Giurdanella - termina l'infermiera - e del dott. Danilo Cenerelli, oltre all'Organizzazione di volontariato Bimbilacqua. Siamo molto grati del supporto ricevuto e del fatto che da una piccola inizitiva tre studenti avranno la possibilità di ricevere un piccolo fondo. Noi infermieri non siamo eroi, ma solo persone che hanno sposato il proprio mestiere e hanno sempre fatto il loro dovere, anche pre pandemia. Investire sulle nuove generazioni, soprattutto in un momento storico come questo, è fondamentale. Ringraziamo veramente tutti per il sostento ricevuto".