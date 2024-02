Canzoni Sanremo 2024: il testo di "Capolavoro" de Il Volo | VIDEO

Il bolognese Ignazio Boschetto de Il Volo, insieme a Nek, al secolo Filippo Neviani, modenese, portano alta la bandiera emiliana sul palco dell'Ariston.

Il trio nella serata di debutto di Sanremo 2024 hanno regalato una performance che - come avevano anticipato - vuole ampliare il loro pubblico. Il Volo plana così oltre il loro pop lirico. Con il brano "Capolavoro" arrivano così alla loro terza partecipazione alla kermesse della città dei fiori, dove nella serata cover canteranno con Stef Burns (della band di Vasco Rossi) Who wants to live forever dei Queen.

Il testo della canzone "Capolavoro" de Il Volo

"Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro"

La vittoria a Sanremo 2015

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993), Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995). Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Interpretano brani perlopiù appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Il gruppo aveva già vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano "Grande amore".