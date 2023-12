In attesa del tradizionale falò in Piazza Maggiore, c'è chi ha già iniziato a fare il proprio bilancio dell'anno che sta finendo

Natale porta con se alla fine dell'anno e con questa su sa arriva il tempo dei bilanci. Tra pochi giorni in Piazza Maggiore farà la sua comparsa il Vecchione, pronto per il tradizionale falò che accompagnerà l'ingresso nel 2024. Un rito per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni, le delusioni e i problemi del vecchio anno e iniziare con uno spirito diverso e più speranza il 2024.

Ma cosa, del 2023, vorresti "bruciare" insieme al Vecchione? E quali sono invece le cose che salveresti di questo anno che sta finendo? Lo abbiamo chiesto a chi vive sotto le Due Torri. Dalle delusioni d'amore fino al degrado in città, e custodire invece l'affetto dei propri famigliari e i traguardi personali raggiunti: ecco cosa ci è stato risposto.