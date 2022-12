Giù le serrande della cartoleria Paola: "Per 54 anni è stato il mio posto di lavoro e la mia casa"

Fra pochi giorni la storica "cartoleria Paola" di viale 2 giugno abbasserà per sempre la serranda, serranda che Paola Mazzoni, la titolare, ha alzato, per la prima volta, il 12 ottobre 1968. Con l'occasione il Sindaco Luca Lelli, insieme agli Assessori Matteo Di Oto e Claudio Garagnani, hanno fatto una sorpresa alla signora Paola andandola a trovare nel suo negozio e omaggiandola con una pergamena contenente le congratulazioni dell'Amministrazione comunale per i 54 anni di ininterrotta attività.

"Per 54 anni questo negozio è stato sia il mio posto di lavoro che un po' anche la mia casa e i miei due figli sono cresciuti qui dentro. Quando ho aperto la cartoleria, nel 1968, era una delle prime attività commerciali presenti su viale 2 giugno, oggi la strada principale del Paese, ma in quegli anni molto più corta e ancora 'periferica'". Così commossa la signora Paola che ha aggiunto: "Negli anni, oltre alla cartoleria, ho acquisito la licenza per la vendita di articoli di profumeria e merceria. Ho sempre amato molto il mio lavoro, continua la signora Paola, il contatto con le persone, il saper ascoltare.

Qui dentro sono nate amicizie importanti, molte persone si confidavano e quando ho potuto ho aiutato molti di loro. Negli anni comunque il bene che ho fatto mi è tornato indietro e anche in questi ultimi giorni di apertura passano a salutarmi tanti clienti e in loro sento tanto affetto sincero".

Resta un pizzico di nostalgia mista al dispiacere per un'attività storica che non ha potuto trovare continuità. "Mi sarebbe piaciuto - ha infatti confessato l'esercente - trovare qualcuno che mi subentrasse nell'attività e che desse continuità alla "cartoleria Paola" ma purtroppo questo mio desiderio non si è avverato. Ora mi godrò la pensione insieme a mio marito, che pur lavorando come fresatore e tornitore, nei suoi momenti liberi, mi ha sempre aiutata in negozio, ed alla mia famiglia. Il primo lavoro che ho fatto è stata la sartina in un negozio di abiti da sposa a Bologna, so cucire quindi e mi diletterò in lavori di cucito per figli, nuore e nipoti."

Non sono mancate parole di affetto da parte dell'amministrazione locale. "Per Ozzano e per molti ozzanesi la cartoleria Paola ha rappresentato, per anni, un punto di riferimento - ha detto il sindaco Lelli - Per gli studenti, fra i quali, negli anni, ci siamo stati anch'io e l'assessore Matteo Di Oto, "passare dalla Paola" era un appuntamento quasi quotidiano prima di entrare a scuola mentre per i genitori e per le mamme in particolare, era un luogo di incontro dove scambiare due chiacchiere e acquistare qualcosa. Quando, a gennaio, la serranda si abbasserà per sempre Ozzano perderà una delle attività storiche e più longeve del paese. A Paola gli auguri più sinceri da parte di tutta la comunità ozzanese, affinché si goda a pieno la meritata pensione!".