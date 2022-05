A Bologna il primo hotel e casa per le api: il progetto nell'Hotel Cosmopolitan

L’apicoltura urbana nel contesto degli hotel di lusso è una realtà già in larga parte affermata in tutto il mondo: da Londra a Taiwan, da Parigi a New York, sono sempre più numerosi gli hotel che decidono di partecipare a questo tipo di iniziativa. Sulla scia di queste esperienze all’estero, anche l’Hotel Cosmopolitan di Bologna decide di porre tre alveari in una porzione di giardino tra fiori ed essenze, consapevole della possibilità di dare il proprio contributo nella protezione dell’ambiente. L’iniziativa, unica nel suo genere nel contesto italiano, permette di unire l’utile al dilettevole: salvare e dare rifugio a un’importante specie sempre più minacciata e produrre miele fresco che verrà utilizzato in hotel. Le arnie ospiteranno circa 180.000 api, che contribuiranno all’impollinazione dei fiori e produrranno circa 30 kg di miele.

Si tratta di un’opportunità - sottolinea una nota - unica per sensibilizzare i clienti sulla realtà dell’apicoltura urbana e sul contributo che questa può dare nel preservare l’ecosistema, avvicinando questo mondo alla gente. Le api rivestono infatti un ruolo fondamentale nella protezione dell’ambiente e la loro scomparsa sarebbe un danno incalcolabile: Greenpeace stima che 71 colture su 100 finiscano sulle nostre tavole grazie al lavoro di impollinazione delle api. L’Hotel Cosmopolitan è nato nel 2009 e, secondo Tripadvisor, si colloca tra i primi 10 alberghi per la qualità del servizio a Bologna. Per Agostino Scialfa, Chief Executive Officer dell’Hotel Cosmopolitan il progetto Apicoltura Urbana è un primo passo di un più largo progetto nel campo della sostenibilità: “Ora è arrivato il momento di cambiare l'approccio aziendale a clienti, fornitori e staff. Crediamo nella sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale, sulle quali si basa il nostro modo di fare hotellerie. Vogliamo essereAbbiamo intrapreso la strada per essere il primo hotel business a 0 emissioni entro il 2027 e stiamo contribuendo a diffondere tra clienti e staff una mentalità della sostenibilità che migliora l'ambiente e lo stile di vita dei collaboratori e lo fa producendo valore aggiunto”.

L’Hotel Cosmopolitan ha deciso, quindi, di contribuire a proteggere questi insetti con Apicolturaurbana.it, realtà fondata da Mauro Veca e Giuseppe Manno, i primi in Italia a fornire servizi per l’installazione di apiari sui tetti, terrazzi e giardini di uffici e aziende.

“Siamo lieti che l’Hotel Cosmopolitan di Bologna abbia deciso di avviare con noi questa esperienza innovativa, che dimostra come anche in Italia vi sia una crescente attenzione per i temi della sostenibilità ambientale. Infatti, a causa del cambiamento climatico, le api sono una specie sempre più minacciata che è necessario proteggere. Speriamo che l’idea di ospitare arnie nel contesto alberghiero, come già avviene all’estero, si diffonda anche in Italia” dichiara Giuseppe Manno, co-fondatore e ideatore del progetto Apicolturaurbana.it.