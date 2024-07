QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La casa dell’artista Germano Sartelli, a Imola; Casa Artusi, a Forlimpopoli; la Casa dell’infanzia di Federico Fellini, a Gambettola. Sono solo alcune delle 14 case o studi di persone illustri riconosciute nel 2024 dalla Regione Emilia-Romagna. Quattordici nuove richieste di riconoscimento, che portano a 66 il numero delle “Case e studi delle persone illustri” già contraddistinte dal marchio nella prima campagna di riconoscimento del 2023. La Giunta regionale ha concluso l’iter avviato con il bando emesso in base alla Legge regionale 2 del 2022. Approvate anche 30 richieste di contributi destinati ad attività di promozione culturale svolte nel corso dell’anno, per un finanziamento complessivo di 262mila euro.

“Con i progetti finanziati dalla Regione si apre un ampio ventaglio di attività- spiega l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. Dalla creazione di legami tra strutture vicine nello spazio e nelle tematiche, come quello che collega il Palazzo Rosso di Carlo Alberto Pizzardi al Museo Casa Frabboni, tra Bentivoglio e San Pietro in Casale, o ancora il progetto che mette in rete Palazzo Comelli, la Rocchetta Mattei e Casa Morandi, tra Camugnano e Grizzana Morandi, entrambi nel bolognese. Ma c’è spazio anche – aggiunge- per lo sviluppo di prototipi di intelligenza artificiale applicati ai patrimoni da valorizzare, come nel caso del Museo Casa Pascoli, a San Mauro Pascoli, alla digitalizzazione delle collezioni, fino alla pubblicazione di video, podcast, volumi su carta e contenuti su web. Il futuro delle nuove tecnologie per rivivere ancora di più i luoghi degli illustri e ritrovare un legame ancora più forte con loro nelle stanze e negli studi dove hanno vissuto e creato”.

Hanno potuto chiedere il riconoscimento i soggetti gestori delle strutture in possesso dei requisiti definiti dalla norma regionale, cioè luoghi in grado di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio che vi ha abitato o svolto la propria attività, oltre che svolgere iniziative finalizzate alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura culturale è intitolata, con un’apertura al pubblico di almeno 60 giorni all’anno.

Il bando finanzia progetti che prevedono attività come la catalogazione e lo studio del patrimonio culturale, l’incremento dell’accessibilità e il miglioramento dei percorsi di visita, con il potenziamento della fruizione pubblica e l’organizzazione di mostre. Finanziati anche la realizzazione di programmi culturali, progetti digitali e multimediali, residenze per artisti e ricercatori, progetti di educazione al patrimonio culturale; promozione del turismo attraverso lo sviluppo di itinerari e percorsi collegati ai paesaggi culturali.

Le domande regolarmente pervenute sono in totale 45, di cui 7 sono richieste di solo riconoscimento, 11 sono richieste di riconoscimento e contributo, 27 sono richieste di solo contributo provenienti da strutture già riconosciute. Per quanto riguarda la titolarità dei soggetti riconosciuti e finanziati: 17 richieste provengono da Comuni e Unioni di Comuni; 16 da associazioni, fondazioni e istituzioni senza fini di lucro; una richiesta dall’amministrazione statale, una da società di diritto privato e una da privati cittadini.

La mappa sul territorio

La suddivisione territoriale delle provenienze vede in testa la provincia di Ravenna (con 10 richieste), seguita da quelle di: Bologna, Forlì-Cesena (8 richieste ciascuna); Parma (7 richieste); Rimini (5 richieste); Ferrara (4 richieste); Modena (2 richieste).

Case e studi delle persone illustri riconosciuti nel 2024:

• Bologna: Casa Sartelli, Imola.

• Ferrara: Casa Museo Remo Brindisi, Comacchio.

• Forlì-Cesena: Casa Artusi, Forlimpopoli; Casa dell’Upupa Ilario Fioravanti, Sorrivoli di Roncofreddo; Casa Fellini, Gambettola.

• Parma: Casa Museo Raimondi Gambarotta, Compiano; Museo Casa Barezzi, Busseto; Museo Ettore Guatelli, Ozzano Taro.

• Ravenna: Casa Monti, Alfonsine; Giardino della scultura ceramica Ivo Sassi, Faenza; Palazzo Milzetti - Museo nazionale dell’età Neoclassica in Romagna, Faenza; Villa Emaldi, Faenza.

• Rimini: Casa Rossa di Alfredo Panzini, Bellaria - Igea Marina; Casa Studio Giulio Turci, Santarcangelo.

I progetti selezionati :

• “Vivere il Centro Studi Bassaniani a Ferrara e in rete” / Centro Studi Bassaniani (Ferrara);

• “Gli illustri dell’Appennino bolognese” / Palazzo Comelli + Rocchetta Mattei + Casa Morandi -Camugnano + Grizzana Morandi (Bologna);

• “Case d’illustri di Carlo Alberto Pizzardi e Natale Guido Frabboni: la narrazione dei luoghi” /Palazzo Rosso + Museo Casa Frabboni - Bentivoglio + San Pietro in Casale (Bologna);

• “GioCar” / Casa Carducci (Bologna);

• “Raccontare Casa Varoli: nuove parole, immagini e strumenti” / Casa Varoli - Cotignola (Ravenna);

• “Tonino in ogni casa” / Casa Museo Tonino Guerra - Pennabilli (Rimini);

• “Pascoli A.I. - In dialogo con Giovanni Pascoli” / Museo Casa Pascoli - San Mauro Pascoli (ForlìCesena);

• “Carlo Zucchelli in chiave di basso di rossiniana memoria, i colleghi del tempo e i giovani talenti” / Fondazione Zucchelli (Bologna);

• “School of Nothing. Nuove interpretazioni dell’opera di Carlo Zauli” / Casa Museo Carlo Zauli -Faenza (Ravenna);

• “La casa-museo di Ettore Guatelli: uno spazio di socialità e di memorie” / Museo Ettore Guatelli- Ozzano Taro (Parma);

• “Piaceri d’arte” / Villa Lanfranchi - Lesignana Bagni (Parma);

• “Villa Saffi: dimora storica al centro del Risorgimento nazionale” / Villa Saffi - Forlì (ForlìCesena);

• “Casa Rossini in crescendo” / Casa Rossini - Lugo (Ravenna);

• “Portale web Casa Studio Giulio Ruffini con catalogazione delle opere” / Casa Studio Giulio Ruffini - Mezzano di Ravenna;

• “Casa Tramonti, da contenitore di eccellenze a luogo condiviso per mete di turismo culturale”/ Casa Museo Guerrino Tramonti - Faenza (Ravenna);

• “LAM - Virtual tour” / Casa natale Ludovico Antonio Muratori - Vignola (Modena);

• “Casa Artusi, un patrimonio tra lettere, ricette e storie di buona cucina” / Casa Artusi -Forlimpopoli (Forlì-Cesena);

• “‘Dear Maestro Toscanini’. La Collezione di lettere indirizzate ad Arturo Toscanini” / Museo Casa natale Arturo Toscanini (Parma);

• “In bicicletta, alla ricerca della saggezza” / Casa Rossa di Alfredo Panzini - Bellaria - Igea Marina (Rimini);

• “Nuova edizione della guida della Casa Museo Remo Brindisi” / Casa Museo Remo Brindisi -Comacchio (Ferrara);

• “Catalogazione digitale e valorizzazione della Collezione Colibri” / Casa Museo Colibri -Neviano degli Arduini (Parma);

• “Laboratori e visite nel giardino della casa-studio Leonardi. Progetto di restauro della casastudio” / Archivio Cesare Leonardi (Modena);

• “Guida alla visita di Palazzo Tozzoni” / Palazzo Tozzoni - Imola (Bologna);

• “La valorizzazione di Casa Bendandi: luogo che salva la cultura e la bellezza” / Casa Museo Raffaele Bendandi - Faenza (Ravenna);

• “Sito Web Casa Sartelli” / Casa Sartelli - Imola (Bologna);

• “Il mare bagna la contrada” / Casa Studio Giulio Turci - Santarcangelo (Rimini);

• “Sviluppo identità digitale e procedure di archiviazione” / Casa dell’Upupa Ilario Fioravanti -Sorrivoli di Roncofreddo (Forlì-Cesena);

• “Casa Moretti: vivere e comunicare la casa museo” / Casa Moretti -Cesenatico (Forlì-Cesena);

• “Casa Museo Archivio Carlo Tassi: una risorsa culturale viva e aperta al territorio” / Archivio Carlo Tassi - Bondeno (Ferrara);

• “Paradais 2024: arte, cultura e spettacolo” / Associazione Ivo Sassi - Faenza (Ravenna)