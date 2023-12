Vandali a San Pietro: "Ecco come hanno ridotto la casetta di Babbo Natale"

Gli eventi natalizi cominciano con il piede sbagliato a San Pietro in Casale. Nella notte la casetta che avrebbe dovuto ospitare Babbo Natale in Piazza Testoni è stata danneggiata, con la rottura e la rimozione delle assi di legno: "Questo è come hanno ridotto la casetta che doveva ospitare Babbo Natale il prossimo weekend" ha scritto sui social la Pro Loco.

Sarebbe successo prima delle 23.30: "Nessuno ha visto niente? Nessuno ha sentito niente?" chiede l'associazione che si occupa della promozione del paese: "Per chi vuole dare una mano, stiamo andando in piazza Testoni a sistemarla".

Nel fine settimana prossimo infatti, sono previsti diversi eventi, dal Trenino di Babbo Natale al Mercatino.