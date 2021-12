Letterine per il regalo? A Monzuno si possono spedire direttamente a Babbo Natale

Un'idea originale e carina per far divertire i bambini ha preso vita a Monzuno, e nelle frazioni di Vado e Rioveggio, dove sono state allestite le cassette di Natale attraverso le quali i bambini potranno “spedire” la lettera a Babbo Natale.

Un'iniziativa dell'amministrazione comunale, che ha pensato di animare le festività natalizie con la sorpresa dedicata ai più piccoli. Le cassette sono state collocate in Piazza 24 Maggio a Monzuno, Piazza della Libertà a Vado e in via Provinciale a Rioveggio sono state posizionate le cassette postali per offrire la possibilità a bambini e bambine di scrivere una lettera a Babbo Natale. Una missiva nella quale, oltre alla consueta richiesta del regalo, i bambini potranno scrivere un pensiero e/o fare un disegno, per poi imbucare la lettera nella cassetta rossa. Per tutto il periodo delle festività Babbo Natale, a giorni alterni, ritirerà le lettere, le leggerà e al termine delle festività natalizie le unirà per realizzare una bellissima mostra.

“Abbiamo pensato di allestire queste cassette per coinvolgere tutti i nostri bimbi e i loro genitori. E’ un modo come un altro per recuperare quel senso di comunità che l’emergenza sanitaria un po’ ci ha fatto perdere. Abbiamo bisogno tutti di un Natale meno distanziato e più vicino agli altri” ha dichiarato Stefano Battistini, assessore alla Promozione del Territorio del Comune di Monzuno in una notanche, assieme a Duilio Camarlinghi, ha “visionato” l’allestimento delle cassette ad opera degli elfi.