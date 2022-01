Castel Maggiore, Trebbo si fa bella: avviato un corso di partecipazione

A Castel Maggiore sè stato formalmente avviato il progetto “Trebbo si fa bella (e sostenibile) - Cittadini in (fr)Azione”: un percorso di partecipazione finalizzato ad attivare idee e azioni concrete, per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale della frazione di Trebbo di Reno, che conta circa 2.000 residenti.

Il progetto, promosso dall’assessorato alla partecipazione, gode del sostegno della Regione Emilia – Romagna che ha stanziato 15.000 euro nell’ambito delle misure previste dalla legge regionale n. 15/2018. Il ruolo di mediazione e coordinamento del progetto è stato affidato al Centro Antartide.

"Si tratta di un percorso con il quale intendiamo costruire un’esperienza pilota di partecipazione dei cittadini alla progettazione della città- spiega la sindaca Belinda Gottardi- da estendere in prospettiva a tutto il territorio”

Il percorso si realizzaerà tra febbraio a luglio 2022, con un insieme di incontri (accompagnati da altri strumenti come sondaggi o interviste) che hanno l’obiettivo di condividere visioni e proposte e momenti di vera e propria azione collaborativa, in cui ai cittadini sarà data la possibilità di portare i propri punti di vista, anche i propri desiderata, e in cui mettersi in gioco secondo le proprie disponibilità, energie e competenze insieme all’amministrazione per realizzare insieme alcune soluzioni.

Una lettura condivisa della percezione della frazione, delle sue necessità in ambito di sostenibilità, opportunità e risorse presenti sarà la premessa per elaborare una visione condivisa di sviluppo sostenibile della frazione identificando gli ambiti sui quali è più urgente, interessante e utile intervenire, con la progettazione di alcune azioni pilota sulla frazione. La regia del percorso è condivisa nell’ambito del “tavolo di negoziazione, cui partecipano 14 realtà associative insieme all’amministrazione comunale”, mentre negli incontri pubblici, aperti a tutti coloro che a qualche titolo vivono la frazione senza limiti di residenza, rappresentatività ed età, si entrerà nel dettaglio dei contenuti del percorso, grazie anche al lavoro dei facilitatori e al supporto dell’amministrazione comunale.