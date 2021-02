Castel Maggiore: installato un distributore di prodotti lattiero-caseari

E' stato installato in via La Malfa a Castel Maggiore un distributore automatico di prodotti della Fattoria San Rocco, azienda lattiero-casearia a filiera completa situata tra le verdi colline bolognesi. "Fattoria San Rocco è un’azienda a conduzione familiare - si legge in una nota del Comune - fondata e gestita dai fratelli Filippini. Nata nel 1989 a Recovato, una piccola frazione di Castelfranco Emilia, negli anni si è ampliata in nuove sedi locali: Sant’Agata Bolognese, San Felice SP e Monteveglio, quest'ultima ospitante anche il caseificio dove avviene la produzione di prodotti lattiero-caseari, in particolare latte Alta Qualità pastorizzato, yogurt, mozzarelle, ricotte ed una vasta gamma di formaggi freschi e stagionati in cui primeggia l'ottimo Parmigiano Reggiano.

Soddisfatta la sindaca Belinda Gottardi: "Un ulteriore punto vendita sul territorio, che arricchisce l'offerta commerciale con prodotti di qualità del territorio bolognese. Ho chiesto alla Fattoria San Rocco di valutare la possibilità di installare una casetta anche a Trebbo di Reno, per sopperire alla carenza di offerta commerciale di quella popolosa frazione".