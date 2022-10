Dasting attori provincia di Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

DDM Dino Di Moia ricerca attori/attrici in provincia di Bologna x lungometraggio da girare nel 2023. No comparse, no attori classici di teatro, no professionisti (non è previsto compenso ma visibilità internazionale). Preferibile età tra i 25 ed i 35 anni (ma si valutano maggiorenni in generale), disponibilità a lavoro di squadra. Per mandare cv artistico e avere info scrivere a ddmcastingbologna@gmail.com