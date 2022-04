Al via i casting per trovare il coprotagonista del 'Complotto di Tirana': le riprese a Parma

Per chi sogna una carriera da attore, la casa di produzione Cinematografica SMALL BOSS ha aperto un casting per il ruolo di coprotagonista per Il complotto di Tirana: un doc­ufilm sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, le cui riprese avverranno a inizio luglio a Parma.

La casa di produzione è alla ricerca di un attore di origine balcanica/slava, che conosce la lingua inglese, anche alla prima esperienza, con un’età cinematografica intorno ai 30/40 anni e residente in Emilia-Romagna.

Gli interessati possono inv­iare il curriculum, corredato di video self-tape di un minuto con la presentazione in inglese a: projectfiumicino1973@gmail.com.