Casting per spettacolo teatrale amatoriale su Bologna

Serata Prove Martedì o Mercoledì 21,00 - 23,00 Partenza a Gennaio Partecipanti: 6 Periodo: stagionale Incontri: quelli necessari, una volta a settimana da valutare assieme appena formato il cast. Spettacolo: 1 generale + 2 repliche a teatro Progetto di realizzazione di uno spettacolo amatoriale. Si inizia a lavorare direttamente su un testo attuale originale inedito, con il personaggio già assegnato ed un equilibrio di battute per gli attori, con la possibilità per ognuno di esibirsi per intero. Per sapere la sinossi del testo andare sul sito della associazione vedi immagine . Si ricercano : 1 Donna di età scenica 30/40 anni 1 Donna di età scenica 40/50 anni 1 Donna di età scenica 50/60 anni 1 Uomo di età scenica 50/60 1 Ragazza di età scenica 18/25 anni corporatura esile 1 Ragazza di età scenica 22/30 anni Si richiedono basi di dizione e di messa in scena teatrale (non cinematografica). Mandare cv a: daimocompagnia@gmail.com