Festa della Donna: dove andare a cena, 4 ristoranti da provare

Volete organizzare una cena romantica ma non sapete dove andare? Partendo dal presupposto che se cè l'amore anche un pic nic vista Bologna va benissimo, se volete stupire la persona che amate sotto le Torri ci sono alcuni locali da non perdere assolutamente. La nostra mini guida vi presenta ristoranti dove andare per una cena a lume di candela, secondo i vari gusti e menù!

Iniziamo con il ristorante I Portici in via Indipendenza 69: una locatio prestigiosa tra gli ambienti del Teatro Eden, antico café-chantant del 1899 . Qui viene proposta una cucina creativa che fa riferimento alla tradizione con materie prime d’eccellenza. Altro ristorante da non perdere è l'Osteria Bartolino, in Piazza Malpighi, che ha come cornice Palazzo Dondini Ghiselli già Marescotti: favorita la cucina di mare fresca e di qualità. Proseguiamo il tour con I Conoscenti in via Manzoni 6. Anche qui la cornice è un antico palazzo signorile del Trecento: un ristorante contemporaneo e cocktail bar dal mood cosmopolita,dal design ricercato. Seppur la lista sarebbe lunga, terminiamo con Camera con vista in via Santo Stefano: all’interno di Palazzo Isolani un bistrot con cocktail bar con una proposta gastronomica all'avanguardia.