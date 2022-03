Esce oggi “Chilometri”: la canzone dedica di Federico Baroni a Michele Merlo

Esce oggi “Chilometri” : il nuovo brano di Federico Baroni, una dedica a Michele Merlo, legato a Federico da una profonda amicizia. Un giorno non a caso quello del lancio, proprio quando il giovane artista, scomparso quest’estate a causa di una leucemia fulminante, avrebbe compiuto 29 anni.



"I Chilometri rappresentano una metafora delle canzoni che danno vita al viaggio di un artista, viaggio che Federico e Michele stavano intraprendendo parallelamente, ma sempre uno accanto all’altro, legati dall’amicizia e da un sogno comune: far arrivare la loro musica al cuore delle persone - si legge in una nota - Un sogno che per Michele si è interrotto e che Federico porta avanti in suo ricordo, cercando di realizzare anche nel suo nome i progetti che sembrano ad oggi incompiuti. Il brano, scritto da Federico Baroni con Raige e prodotto da Riccardo Scirè, è sostenuto dell’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia. Attraverso una call to action lanciata attraverso i social, l’Associazione ha raccolto una serie di video inediti che ritraggono Michele in situazioni informali e quotidiane con gli amici, in famiglia o con i fan. Il video ricorda quindi non solo l’artista, ma anche l’amico e un ragazzo che cercava di vivere in maniera semplice e spensierata la vita, con la volontà di far diventare realtà tutti i suoi desideri".



Federico Baroni, riminese classe ‘93, è il busker più seguito d’Italia. A 18 anni si trasferisce a Roma, dove studia alla LUISS (dove si laurea poi in Economia e Management e consegue un Master in Music Business) e a 21 comincia a scrivere i suoi primi inediti e a fare l’artista di strada. Nel 2015 intraprende un Summer Tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza. Nel 2016 viene notato dai giudici di “X-Factor”, che lo portano ai Boot Camp. Lo stesso anno viene chiamato da Fiorello a "Edicola Fiore", dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017 partecipa ad “Amici di Maria De Filippi”. Dopo l’esperienza televisiva, nel 2018 pubblica i singoli inediti “Spiegami", “Domenica” e “Non Pensarci”, brano che anticipa l’album d’esordio omonimo, uscito ad aprile 2019 accompagnato dal video di “Profumo”.