"Criticità strutturali", chiuso il ponte di via Bignardi

Il Comune di Bologna chiude il ponte ciclo-pedonale di via Bignardi sul Canale Navile, al termine di un sopralluogo di monitoraggio trimestrale: "Sono state riscontrate criticità strutturali . La struttura è stata chiusa da questa mattina per consentire approfondimenti tecnici".

Sempre in tema di ponti, Autostrade e Comune di Bologna hanno raggiunto l’accordo per la costruzione di un nuovo ponte sopra il fiume Reno che collegherà le zone di Santa Viola e Birra, da via del Chiù a via del Triumvirato. Si tratta di un’opera di adduzione al già presente sistema delle autostrade e della tangenziale che punta ad alleggerire e facilitare il traffico nel quadrante nord-ovest della città. Sarà operativo nel 2026.