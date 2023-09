Addio a GiulioBargellini, fondatore del museo Magi'900

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Ci ha lasciato Giulio Bargellini Nella notte tra il 21 e il 22 settembre, si è spento serenamente nella sua casa di Pieve di Cento (Bologna) Giulio Bargellini, imprenditore e fondatore del museo d’arte contemporanea MAGI’900. Ne hanno dato annuncio la moglie Maria e le figlie Silvia, Laura e Lucia, che gli sono sempre state accanto. Personalità molto nota a livello nazionale e internazionale per le sue tante attività e iniziative - non solo nell’ambito del mecenatismo culturale ma anche di carattere filantropico, con una particolare attenzione per le categorie fragili, l’ambiente e lo sport - Bargellini si è distinto per una vita attiva e intensa, divisa tra impresa e cultura e segnata da intuizioni, invenzioni, intraprendenza e passioni, come quella per l’arte contemporanea, alla quale si era dedicato con particolare impegno, fondando un proprio museo. Le esequie si terranno lunedì 25 settembre alle ore 15:00 nella Chiesa Collegiata di santa Maria Maggiore di Pieve di Cento, nella piazza della sua città natale, un bel borgo storico al quale è sempre rimasto legato. Giulio Bargellini: una vita tra impresa e cultura Giulio Bargellini è nato nel 1932 a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, dove ha sempre vissuto. Esponente di spicco di quella generazione di «imprenditori pionieri» che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito al profondo rinnovamento dell’economia italiana nel secondo dopoguerra, ha iniziato a lavorare da giovanissimo. Dopo diverse esperienze nel settore delle materie plastiche, nel 1963 ha fondato la G. Bargellini & C., con il marchio OVA (Ohm, Volt, Ampere). Divenuta ben presto leader nel settore della produzione di sistemi per l’illuminazione di emergenza, la società è stata la prima a realizzare un prototipo di lampade con batterie ricaricabili, aprendo la strada a innovative soluzioni. Per almeno una decina di anni, l’azienda è stata l’unica a produrre sistemi all’avanguardia, dapprima per il mercato italiano, poi posizionandosi su quello europeo e nel bacino del Mediterraneo. Coniugando inventiva, curiosità e voglia di sperimentare, Bargellini ha portato nell’ambito imprenditoriale anche il suo interesse per la cultura. Nel 1997 l’OVA ha sponsorizzato il volume La civiltà della luce (a cura di Giorgio Maioli, su una ricerca realizzata da Aldo Molteni), che ripercorre la storia della civiltà elettrica in Italia e, nello stesso anno, la G. Bargellini & C. S.P.A. è stata insignita del Key Award, importante riconoscimento nella comunicazione pubblicitaria, per lo spot Il Maratoneta andato in onda sulle televisioni nazionali. Sempre nel ’97, così come nell’anno successivo, alla società è stato conferito il Gran Premio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) per il contributo offerto alla sicurezza dei prodotti e del mercato. La visione aperta di Bargellini e la volontà di imprimere una qualità particolare alle sue attività gli hanno portato numerosi riconoscimenti, sia come imprenditore che come mecenate della cultura: tra questi, nel 1999 Bargellini si è aggiudicato il primo premio nel settore “Quality of Life” nell’ambito del concorso “L’imprenditore dell’anno” (istituito per iniziativa della società Ernest & Young negli Stati Uniti e patrocinato dalla Borsa Italiana). Ha poi ricevuto il diploma ad honorem dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e, nel 2008, è stato insignito dall’Università degli Studi di Ferrara di una medaglia e di un diploma quale «imprenditore, filantropo e mecenate dell’arte». Dopo un’esperienza imprenditoriale in Africa, ha mantenuto costanti contatti con il Kenya, promuovendo campagne solidali in ambito sanitario e sostenendo un centro per bambini e ragazzi, e molti sono gli ambiti e le iniziative a livello locale e nazionale che hanno ricevuto da lui sostegno economico e visibilità, dal rugby agli studi di carattere ambientale sul fiume Reno, all’ assistenza ai disabili. La sua passione per l’arte, in particolar modo per la ricerca del Novecento e contemporanea, si è manifestata negli anni Settanta, quando si è avvicinato al collezionismo. Da allora, grazie alla rete di relazioni e alle frequentazioni con artisti, critici, curatori che Bargellini apprezzava, l’impegno nel mecenatismo si è rafforzato fino a spingerlo a fondare un museo privato, aperto al pubblico nel 2000 grazie al recupero architettonico di un silo granario degli anni Trenta, e progressivamente ampliato fino a raggiungere una superficie di 9000 mq. con oltre 2500 opere esposte. Al MAGI ‘900, che amava definire il “suo museo”, Bargellini si è dedicato con particolare dedizione dopo aver venduto la sua azienda, convinto che – come sempre ha sostenuto – il museo fosse un modo per mettere in moto processi innovativi e per coniugare il suo impegno nei diversi ambiti della cultura, della scienza, dello sport e dell’ambiente. Fino a pochi mesi prima della sua scomparsa, già novantenne, non era difficile incontrarlo tra le grandi sale e nel giardino di scultura del museo, dove gli piaceva salutare i visitatori e condividere con loro qualche idea, o attraversare in bicicletta la piazza del suo amato paese, che ora lo saluta e gli rende omaggio con